Diablo 4 : Le retour des joueurs sur les Royaumes éternels va être facilité en saison 7

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 20 janvier 2025 à 13h49
Une fonctionnalité appréciée va faire son retour tout au long de la saison 7 de Diablo IV de manière permanente.
Diablo 4 : Le retour des joueurs sur les Royaumes éternels va être facilité en saison 7
En novembre 2024, Blizzard avait permis aux joueurs faisant leur retour sur les Royaumes éternels de Diablo IV de gagner du temps en ayant recours au « bonus de retour à durée limitée » (Welcome back booster). Cela vous permettait d'améliorer l'un de vos personnages de manière à ce qu'il accède tout de suite au niveau 50 avec quelques bonus. Le développeur a pris une décision sur ce point qui devrait ravir la communauté en saison 7.

Le bonus de retour devient permanent en saison 7 de Diablo IV

La saison 7 de Diablo IV va commencer le 21 janvier 2025, et elle se concentrera sur la sorcellerie et les maléfices. En plus de bénéficier de la fonctionnalité de l'armurerie, vous pourrez aussi disposer de votre premier compagnon oiseau tout en vous mesurant régulièrement aux terribles putréphales. Or, une autre amélioration attend les joueurs désireux de créer un personnage sur les Royaumes éternels, puisqu'ils pourront profiter de façon permanente de l'offre du bonus de retour. Blizzard a effectivement confirmé que le « Welcome back booster » restera en place tout au long de la Saison des Maléfices, et ce, dès son lancement.

bonus-retour-permanent-diablo4
Le bonus de retour vous permet de booster votre personnage directement au niveau 50, un gain de temps non négligeable, en particulier si la phase de montée en niveau incarne un aspect qui ne vous plaît pas. Le pack comprend également :
  • Un ensemble complet d'objets légendaire
  • Un arbre de compétence complet
  • Le déverrouillage de tous les autels de Lilith ainsi que 
  • 1 million de pièces d'or
  • 1 000 oboles
  • 1 parchemin d'amnésie
  • Des matériaux d'artisanat
Cette fonctionnalité est idéale pour tous ceux qui n'auraient pas le temps de créer un nouveau personnage à chaque nouvelle saison, mais qui souhaitent tout de même apprécier le contenu du jeu.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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RaDKilLeR (invité) Le 21/01/2025 à 18:03

Cool comme ça on peut sauter directement a la partie ennuyante du jeu 😂