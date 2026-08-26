Diablo 4 x The Witcher 3 : Geralt de Riv débarque sur Battle.net

Au cours de la Gamescom 2026, Blizzard et CD Projekt Red ont officialisé un partenariat entre The Witcher 3 et Diablo IV. Des surprises sont au programme.

En août 2026, à l'occasion de la Gamescom, Blizzard et CD Projekt Red ont annoncé un rapprochement historique qui devrait faire du bruit : la célèbre franchise du Sorceleur débarque directement sur le launcher Battle.net, avec une collaboration entre Diablo IV et The Witcher 3 : Wild Hunt.

Une nouvelle extension et The Witcher 3 s'invite dans le Sanctuaire de Diablo IV

Dès le 29 septembre 2026, les joueurs pourront découvrir la version remasterisée de The Witcher 3 : Wild Hunt, d'ores et déjà disponible en préachat. Mais l'annonce communiquée au cours de la Gamescom 2026 ne s'arrête pas là : une toute nouvelle extension, intitulée Songs of the Past, est également au programme.

Sa particularité est qu'elle s'apparente à un partenariat ayant pour vocation d'élargir les fans de Geralt de Riv à la communauté de Blizzard. En effet, le DLC sera proposé sur Battle.net et dans Diablo IV, de façon à introduire l'univers de The Witcher dans celui de Sanctuaire.

« Proposer l'histoire légendaire de Geralt et sa future aventure sur Battle.net est la suite logique de notre démarche. Je suis ravi de savoir qu'un tout nouveau public va avoir l'occasion de découvrir par lui-même l'univers de The Witcher. » Jan Rosner, vice-président du développement commercial chez CD PROJEKT RED

Cette collaboration ne fait que commencer. Pour marquer le coup, tout préachat ou achat de Songs of the Past sur la plateforme débloquera un skin Geralt exclusif sur Diablo IV. Davantage de détails seront partagés sur le modèle lors de la BlizzCon, qui aura lieu en septembre prochain, si bien que nous en saurons peut-être un peu plus au sujet des autres surprises concoctées par Blizzard et CD Projekt Red.