Diablo 4 : La saison 7 vous permettra de récupérer le premier compagnon oiseau du jeu

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 janvier 2025 à 12h43
Un nouveau compagnon ailé s'apprête à rejoindre Diablo IV, Dorian, un majestueux corbeau.
Diablo 4 : La saison 7 vous permettra de récupérer le premier compagnon oiseau du jeu
La saison des Maléfices de Diablo IV, la septième, va commencer le 21 janvier 2025. Comme d'habitude, les joueurs peuvent s'attendre à plusieurs nouveautés. L'armurerie ou encore les Chasseurs de têtes feront leur entrée sur le jeu, et les amateurs de cosmétiques devraient aussi y trouver leur compte puisqu'un nouveau compagnon bien différent de ceux que vous connaissez déjà sera disponible.

Le corbeau Dorian arrive en saison 7 de Diablo IV

Même si la saison 7 de Diablo IV vous permettra d'invoquer des grenouilles empoisonnées, le nouveau compagnon que vous pourrez acquérir sera très singulier, bien que toujours respectueux de la thématique de la saison. En effet, votre futur animal de compagnie ne sera ni un chien ni un félin, mais un glorieux oiseau, un corbeau prénommé Dorian.
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Comme les autres compagnons, il vous sera utile pour ramasser l'or et les matériaux que vous auriez oubliés, et pourra être obtenu en achevant le périple saisonnier de la saison des Maléfices. Dorian ne sera toutefois pas le premier corbeau à rejoindre Diablo IV, puisque les druides sont capables d'en invoquer toute une nuée pour attaquer leurs ennemis, mais celui-ci aura la particularité d'être accessible pour toutes les classes, et de remplacer un chien mignon pour peut-être mieux coller à l'apparence sinistre de votre personnage.

D'autres cosmétiques seront disponibles au cours de cette saison, à travers le Passe Premium, qui vous permettra notamment de récupérer l'Ensemble d'armure de la sorcière suprême, des ornements d'arme, une apparence de portail ainsi que les montures Roussin spectral et Coursier nocturne.

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Toutes ces nouveautés seront à votre portée dès le 21 janvier 2025 à 19 heures en France, date de sortie de la saison 7 de Diablo IV.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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