Diablo 4 : Surprise, le niveau secret des vaches a enfin été découvert

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 mai 2026 à 12h57
Le niveau secret des vaches de Diablo IV existe bel et bien : la communauté a trouvé le moyen d'y accéder en mai 2026, quelques jours après la sortie de Lord of Hatred.
Diablo 4 : Surprise, le niveau secret des vaches a enfin été découvert

Les joueurs de Diablo IV aspirent à découvrir le fameux « Secret Cow Level » depuis des années, mais il aura fallu attendre jusqu'au lancement de Lord of Hatred pour y parvenir. En mai 2026, moins d'une semaine après la sortie de la seconde extension du jeu, la communauté a enfin pu s'aventurer dans le niveau secret des vaches.

Le niveau secret des vaches est ouvert sur Lord of Hatred

Le jour que beaucoup de joueurs de Diablo IV espéraient vivre est enfin arrivé. Le niveau secret des vaches a été trouvé le 5 mai 2026, notamment grâce aux recherches des membres du Discord « Not Finding A Cow Level ». La nouvelle a tout de suite enflammé la Toile, et le célèbre streamer "Rob2628" a expérimenté par lui-même le niveau des fameuses vaches.

Miniature vidéo

Contrairement à ce que certains pensaient, ce niveau est bien réel, et se situe au large de Skovos, sur une île isolée, comme indiqué sur la carte ci-dessous.

localisation-cow-level

Tous les détails relatifs à l'ouverture du portail ne sont pas encore connus à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais pour vous donner un ordre d'idée, nous savons déjà qu'une série de quêtes doit être complétée, et que cela implique l'utilisation du Cube horadrique. Plusieurs objets doivent être combinés par son intermédiaire, par exemple une potion d'endurance et la main de Neyrelle. Qui plus est, certains éléments à récupérer doivent être purifiés dans la fontaine de Ked Bardu, et offrent une clé étrange. Des éliminations de vaches incarneraient également l'un des prérequis. Au final, vous fabriquerez un Trophée, et cela validera le haut-fait « There is no Cow level », tout en accordant une page déchirée.

vaches-d4

Que peut-on obtenir dans le niveau secret des vaches de Diablo IV ?

Au premier regard, le niveau secret des vaches de Lord of Hatred n'est pas aussi gratifiant que celui des autres Diablo. Les butins semblent plus rares, mais le boss Roi des Vaches laisse tout de même tomber son propre équipement mythique, dont la Couronne du roi des vaches, aux caractéristiques quelque peu déroutantes.

couronne-roi-des-vaches  

Qui plus est, vous pouvez y collecter des Côte de bœuf, un objet de quête dont l'usage demeure encore obscur pour l'instant. Néanmoins, même si cela paraît assez décevant, il est possible de relancer l'instance autant de fois que nécessaire lorsque le niveau est ouvert. Des secrets supplémentaires sont donc susceptibles d'être découverts, alors restez à l'affût de l'actualité de Diablo IV pour en apprendre davantage à propos de ce mystérieux niveau des vaches.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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