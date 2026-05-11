Diablo 4 : Oui, un raccourci existe pour le niveau secret des vaches

Le niveau secret des vaches n'est pas aussi difficile d'accès qu'il n'y paraît, les joueurs de Diablo IV ont découvert un raccourci qui vous fera gagner énormément de temps.

Quelques jours après la sortie de Lord of Hatred, le légendaire niveau secret des vaches a enfin été découvert sur Diablo IV, pour le plus grand bonheur des joueurs. Y accéder nécessite de compléter plusieurs quêtes cachées en respectant des étapes fastidieuses, ce qui peut en décourager certains. Or, un raccourci a été trouvé, et nous vous partageons ici les détails du skip du niveau secret des vaches.

Comment utiliser le raccourci pour aller au niveau secret des vaches de Diablo IV ?

Pouvoir passer toute la procédure pour aller directement dans le niveau secret des vaches de Diablo IV est possible, et cela revient à emprunter un raccourci qui réduit drastiquement le nombre d'étapes nécessaires à cet accès. La solution a été partagée et testée par la communauté, et nous vous proposons de découvrir comment faire.

How to Skip and Unlock the Secret Cow Level Fast!



This allows you to enter the Secret Cow Level and get the drops from the Cow King without doing any of the puzzles to unlock it. pic.twitter.com/3Mpk0DwPh3 — xGarbett (@xGarbett) May 5, 2026

Trouver un joueur ayant complété l'accès au niveau des vaches (par exemple par l'intermédiaire du Discord « Not Finding A Cow Level »), et demandez-lui d'utiliser l'emote « Moo » à côté de vous. Notez que cette interaction se débloque seulement après avoir terminé l'intégralité des missions d'accès au niveau des vaches. Aller au sud-ouest de Kyovashad (cf. carte ci-dessous), et inscrivez « Moo » dans le bois après avoir cliqué sur le panneau, puis brûlez la tablette. Rendez-vous à Skovos pour lire le Journal des Exilés, et voir s'ouvrir le portail vers le niveau des vaches.











Vous pourrez alors éliminer le Roi des vaches, et ramasser ses butins. Au premier abord, ce niveau ne semble pas aussi riche que ses homologues des autres Diablo, mais plusieurs indices laissent penser que des mystères restent à percer, par exemple les corps de toutes les classes du jeu. Il y a donc fort à parier que le Cow level de Lord of Hatred réserve encore bien des surprises, mais pour le savoir, il faudra patienter, et surtout, enquêter.