Diablo 4 : Ce build ultra OP du Nécromancien vaut le détour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 octobre 2025 à 12h12
Les Nécromanciens peuvent devenir les maîtres de Diablo IV en saison 10 grâce au build Éclats d'os, présenté dans le détail en octobre 2025 par "Rob2628".
Diablo 4 : Ce build ultra OP du Nécromancien vaut le détour
À chaque saison de Diablo IV, les joueurs découvrent des builds dévastateurs, dont l'existence est rendue possible par des interactions involontaires entre certains objets et compétences. Après le Sorcier Hydres de la saison 9, la dixième met à l'honneur les Nécromanciens, qui peuvent désormais éliminer n'importe quel boss de repaire en une fraction de seconde, et en appuyant sur une seule touche.

Le Nécromancien s'envole avec le build « Bone Spliter » sur Diablo IV

"Rob2628" est une référence au sein de la communauté de Diablo IV, et le streamer a dévoilé un build ultrapuissant du Nécromancien en octobre 2025. Celui-ci repose sur les compétences Éclats d'os et Esprit d'os, combinées au pouvoir saisonnier Pouvoir instable.

Miniature vidéo

Concrètement, en n'utilisant qu'une seule touche, vous pouvez one-shot les boss tourmentés, et parcourir les Fosses à toute allure, tant les dégâts du build sont dévastateurs.

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Bien entendu, il est nécessaire de disposer des équipements adaptés à ce build pour obtenir le résultat escompté, et vous pouvez consulter les détails en vous rendant sur le site de "Rob2628", D4builds. Pour pouvoir utiliser Éclats d'os sans souffrir des délais de récupération, il est suggéré d'augmenter les rangs d'Ossification rapide dans l'arbre de talents. Ainsi, vous éliminerez tous vos adversaires, parfois même avant de les voir apparaître sur votre écran. Pour exemple, le streamer a parcouru une Horde infernale : on le distingue alors positionné au centre de la salle sans ne jamais bouger.

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Jusqu'à présent, Blizzard n'a apporté aucun changement au niveau de ce build, mais il est possible que sa puissance soit diminuée au cours d'une prochaine mise à jour. Espérons maintenant que le développeur fermera les yeux, et que les Nécromanciens puissent briller tout au long de la saison 10 de Diablo IV.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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