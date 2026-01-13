Diablo 4 : La carte de Skovos, la région centrale de Lord of Hatred, aurait fuité

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 janvier 2026 à 11h22
La prochaine extension de Diablo IV, Lord of Hatred, verra son intrigue se dérouler dans la région inédite de Skovos. En janvier 2026, la carte des lieux aurait été divulguée sur les réseaux.
Diablo 4 : La carte de Skovos, la région centrale de Lord of Hatred, aurait fuité
En décembre 2025, Blizzard avait dévoilé Lord of Hatred, la seconde extension de Diablo IV, si bien que nous savons que l'intrigue se déroulera dans la nouvelle région de Skovos. Quelques semaines après cette annonce, la carte de la zone aurait fuité.

La carte de Skovos serait connue

Même si Blizzard a évoqué les grandes lignes de la prochaine extension de Diablo IV, Lord of Hatred, le développeur ne s'est pas montré très bavard au niveau des détails. La région de Skovos demeure mystérieuse, d'autant que cette région n'est encore jamais apparue dans l'univers de la série. Dans le Lore, Skovos est un lieu notable de Sanctuaire, réputé pour être l'endroit où Lilith et Inarius ont créé les néphalems, les ancêtres de l'humanité. La région abrite d'ailleurs la civilisation Askari, issue de la classe de l'Amazone de Diablo II, mais n'a jamais pu être arpentée en tant que zone jouable, c'est pourquoi son aspect est inconnu.

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En janvier 2026, un utilisateur Reddit a partagé à la communauté une image puisée sur le site allemand GameStar, montrant la carte de Skovos sur Diablo IV.

[Potential leak] Skovos map from GameStar article
byu/SheWhoHates indiablo4

Il existerait un lien entre cette carte et celle affichée sur la page officielle du jeu dédiée à la nouvelle mécanique des War Plans. Il est vrai qu'en comparant les deux, nous constatons qu'elles sont presque identiques, ce qui rend cette fuite quelque peu crédible.

carte-war-plans

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L'image présenterait en outre les 7 zones de Skovos:
  • Philios
  • Temis
  • Lycander
  • Athulua
  • Atanos
  • Celestia
  • Skartara
Bien entendu, ces informations ne sont pas vérifiées, et il pourrait s'agir d'une simple création de fan. Le doute persiste, et pour qu'il soit levé, il faudra patienter jusqu'à ce que Blizzard présente officiellement la région de Skovos. Lord of Hatred sortira au printemps 2026, alors restez à l'affût de l'actualité de Diablo IV pour ne manquer aucun détail relatif à cette seconde extension.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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