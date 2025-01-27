Diablo 4 : Des déconnexions et crashs fréquents ont été signalés par les joueurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 janvier 2025 à 13h07
Des problèmes techniques nuisent à l'expérience des joueurs de Diablo IV depuis la sortie de la saison 7.
Diablo 4 : Des déconnexions et crashs fréquents ont été signalés par les joueurs
La saison 7 de Diablo IV vient d'être lancée, et les joueurs sont déjà en quête d'autels oubliés pour découvrir au plus vite l'ensemble des pouvoirs occultes qu'ont à offrir les Sorcières de Hawezar. Malheureusement, cette nouvelle expérience est entachée par des problèmes d'ordre technique.

La saison 7 de Diablo IV enregistre des problèmes techniques récurrents et très contraignants

Depuis la sortie de la saison des maléfices de Diablo IV en janvier 2025, des joueurs ont signalé des problèmes fréquents, d'abord concernant l'équipement Mantelet de Fureur de la montagne, puis autour du Sortilège des Murmures (Hex of Whispers). Ce pouvoir avait été temporairement désactivé afin que Blizzard puisse apporter une solution. Pourtant, ce qui détériore le plus le lancement de cette nouvelle saison est en lien avec l'aspect technique du jeu. Plusieurs plaintes partagées sur les réseaux et le forum officiel font état de déconnexions fréquentes et de crashs réguliers sur PC.

Oh joy, memory leaks are still here, but at least now it tells you instead of crashes to desktop
byu/Kyosji indiablo4

Tout le monde n'est pas concerné par ces problèmes, mais ceux qui le sont se voient contraints de relancer souvent le jeu, ce qui génère frustration et impatience. Par ailleurs, d'autres ont signalé des lenteurs pour se connecter. Les causes de ces problèmes n'ont pas été identifiées avec certitude, mais même ceux disposant de configurations haut de gamme semblent touchés et peinent ainsi à jouer plus d'une heure sans rencontrer de difficulté. 

Pour le moment, le développeur n'a pas apporté de solution ni communiqué à ce sujet, ce qui n'aide pas à diminuer l'agacement de certains joueurs. Beaucoup déplorent en plus de cela le manque de classement officiel, une fonctionnalité très demandée et qui avait contribué au succès de Diablo III. Si l'on ajoute que les Sorciers ne disposent d'aucun build classifié S en saison 7, cette nouvelle étape, qui s'annonçait pourtant plaisante, n'est peut-être pas aussi réussie que ce que nous imaginions.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Diablo 4 x The Witcher 3 : Geralt de Riv débarque sur Battle.net
Diablo IV 26 août 2026

Diablo 4 x The Witcher 3 : Geralt de Riv débarque sur Battle.net

Au cours de la Gamescom 2026, Blizzard et CD Projekt Red ont officialisé un partenariat entre The Witcher 3 et Diablo IV. Des surprises sont au programme.
Blizzard serait le studio « le plus performant » au sein de Microsoft, merci Diablo 4 et Overwatch
Diablo IV 10 août 2026

Blizzard serait le studio « le plus performant » au sein de Microsoft, merci Diablo 4 et Overwatch

Malgré une période de turbulences pour la division XBOX, marquée par des milliers de licenciements, un studio tire son épingle du jeu. Des communications internes révèlent que Blizzard signe l'une des meilleures années financières de son histoire, portée par les excellentes performances de ses licences phares.
Diablo IV débarquerait sur Switch 2 dès septembre 2026
Diablo IV 05 août 2026

Diablo IV débarquerait sur Switch 2 dès septembre 2026

Les rumeurs faisant état d'un éventuel portage de Diablo IV sur Nintendo Switch 2 semblent se confirmer à la suite de la publication d'un rapport du magazine Dealabs.

commentaire (1)

Avatar
Saturne (invité) Le 04/02/2025 à 06:50

Bonjour,
Equipé d'un PC GAMER dernière génération Intel I9 avec un processeur graphique piloté avec l'IA, il se trouve que Diablo4 comme beaucoup d'entre nous se fige, bloque voire se crash avec déconnexion brutale du PC.
Ces bugs répétitifs ne risquent il pas d'endommager