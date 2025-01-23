Diablo 4 : Comment obtenir le Mantelet de Fureur de la montagne ?

Retrouvez des indications pour récupérer le Mantelet de Fureur de la montagne des Barbares en saison 7 de Diablo IV.
La saison 7 de Diablo IV
est disponible depuis le 21 janvier 2025, et les joueurs cherchent à mettre en place le meilleur build possible pour leur personnage. Ceux qui ont opté pour un Barbare se tournent à coup sûr vers le build basé sur Tremblement de terre, classifié S en début de saison. Or, pour atteindre le résultat escompté, il est crucial de récupérer quelques uniques bien définis.
Afin de vous aider à mieux vous optimiser, nous vous expliquons ici de quelle manière obtenir le Mantelet de Fureur de la montagne (Mantle of Mountain's Fury).
Comment acquérir le torse Mantelet de Fureur de la montagne en saison 7 ?
Le Mantelet de Fureur de la montagne
, pouvant être porté par les Barbares
, est une pièce que les joueurs ont tout intérêt à récupérer au plus vite pour mettre en place le build Tremblement de terre. En effet, cet équipement boostera de manière significative Marteau des Anciens.
La meilleure solution pour récupérer des exemplaires du Mantelet de Fureur de la montagne consiste à farmer la Bête dans la Glace.
Il sera possible d'invoquer ces boss après avoir terminé la campagne principale de Diablo IV
, et nous vous recommandons de vous grouper avec d'autres joueurs pour effectuer autant de rotations que nécessaire. Il peut être fastidieux de réunir assez de composants d'invocation seul, ici des Peurs distillées
, c'est pourquoi cette méthode est celle privilégiée par la majorité. L'avantage offert par le DLC est que vous disposez à présent d'un outil de Recherche de groupe, ce qui vous évite de passer par le Discord
du jeu, à moins que vous ne souhaitiez commercer avec les autres.
Néanmoins, il est possible de recevoir le Mantelet de Fureur de la montagne
autrement qu'en vous mesurant à la Bête dans la Glace. Il existe une chance d'en ramasser en prenant part à diverses activités end game, telles que les boss mondiaux, les vagues infernales ou encore les donjons du cauchemar. Le taux de drop est sans surprise plus bas, mais vous pourriez en profiter pour farmer en même temps des composants et ressources variées, à vous d'en juger selon vos besoins.
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