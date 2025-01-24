Diablo 4 : Où trouver des autels oubliés ?

Retrouvez des indications pour localiser des autels oubliés en saison 7 de Diablo IV dans cet article.
La saison 7 de Diablo IV
suit la thématique des Sorcières, et celles-ci accepteront de vous offrir leurs pouvoirs si vous les aidez à protéger l'Arbre des Murmures, qui subit un assaut pour la première fois sur le jeu. Les maléfices peuvent ainsi être acquis en échange de Pourriture implacable, ou en localisant un autel oublié (Forgotten Altar)
.
Où trouver un autel oublié en saison 7 de Diablo IV ?
La saison des maléfices de Diablo IV
invite les joueurs à partir à la recherche d'autels oubliés
dans l'optique de débloquer l'ensemble des pouvoirs disponibles auprès des Sorcières de Hawezar. Alors que certains s'achètent avec la monnaie Pourriture implacable, d'autres doivent être trouvés à partir des autels oubliés
. Les pouvoirs concernés par cette seconde méthode d'acquisition se distinguent grâce à l'icône bleue située en bas à droite, comme présenté ci-dessous.
Si le maléfice que vous convoitez est marqué ainsi, il vous faudra partir en quête des autels oubliés
de Sanctuaire. Ils apparaissent de manière aléatoire dans les donjons du Cauchemar, les Fosses, les Bastions enracinés (Rootholds) ou encore pendant les événements de Chasses aux têtes à partir du monde Tourment 1.
Une fois que vous en aurez aperçu un, cliquez dessus pour récupérer un pouvoir.
Le taux d'apparition est néanmoins relativement bas, et si vous jouez de malchance, vous pourriez ne pas accèder au pouvoir que vous recherchez avant plusieurs tentatives.
- Tourment 1 → 1 %
- Tourment 2 → 2 %
- Tourment 3 → 3 %
- Tourment 4 → 5 %
Fort heureusement, il existe une solution pour forcer un peu le destin, le Breuvage des Murmures
. L'utilisation de ce consommable aura pour conséquence de doubler vos chances de localiser un autel oublié dans les donjons de Sanctuaire.
Il est également employé pour accroître les chances de croiser une tête fugitive
, servant de monnaie pour acquérir des gemmes occultes. N'hésitez donc pas à faire usage de cet élixir saisonnier, d'autant que son effet dure une heure et qu'il peut se cumuler avec d'autres potions.
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