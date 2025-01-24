Diablo 4 : Comment obtenir des Boussoles pour entrer dans les Bastions enracinés (Whispering Wood) ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 janvier 2025 à 18h28
Retrouvez des indications pour récupérer des Boussoles permettant d'accèder aux Bastions enracinés en saison 7 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : Comment obtenir des Boussoles pour entrer dans les Bastions enracinés (Whispering Wood) ?
Chaque saison de Diablo IV présente ses propres nouveautés, si bien qu'il n'est pas rare de découvrir des objets ou jamais vus auparavant. La saison des maléfices a notamment apporté les Breuvages des Murmures, les têtes fugitives ou encore l'apparition d'autels oubliés, ainsi qu'un type de clé inédit, les Boussoles.

À quoi servent les Boussoles (Whispering Wood) ?

En saison 7 de Diablo IV, de nouvelles clés ont fait leur apparition dans votre inventaire, les Boussoles. Fonctionnant sur un principe similaire à celui des donjons du Cauchemar, il vous suffit de cliquer dessus, de consulter votre carte et vous téléporter vers une instance spéciale, les Bastions enracinés (Rootholds).

boussole-d4
À l'intérieur, vous devrez choisir des affixes de la même manière que dans Hordes infernales, et n'aurez qu'un nombre limité de morts autorisées. Il ne vous restera qu'à traquer les Roncières dans le donjon une fois dedans, éliminer les créatures qui s'y trouvent, puis vaincre le putréphale final.

Comment obtenir des Boussoles ?

Il n'existe que quelques méthodes pour récupérer des Boussoles au cours de la saison des maléfices. La première consiste à ouvrir des Caches de récompenses de l'Arbre des Murmures, ce que vous ferez bien plus souvent qu'autrefois étant donné qu'il est au cœur de la thématique saisonnière. En participant aux Chasses de têtes, dans la zone en vert sur votre carte, vous compléterez diverses missions et décrocherez des Murmures. Échangez-les sur place ou en vous téléportant près de l'Arbre pour obtenir un Cache. 

arbre-murmures
Il est aussi possible de recevoir quelques Boussoles en achetant des Clés chuchotantes au Cabinet des Curiosités, servant à déverrouiller les coffres silencieux, disséminés aux quatre coins de Sanctuaire.

coffre-silencieux
Enfin, le Cache de récompenses saisonnières peut parfois vous offrir des Boussoles. Veillez donc à récupérer régulièrement ces butins, attribués pour la complétion d'objectifs prédéfinis.

cache-recompenses-saison

La liste des tâches à effectuer est consultable en jeu, directement dans la panneau relatif à votre avancée dans la saison en cours.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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