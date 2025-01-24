Diablo 4 : Comment obtenir des Boussoles pour entrer dans les Bastions enracinés (Whispering Wood) ?

Retrouvez des indications pour récupérer des Boussoles permettant d'accèder aux Bastions enracinés en saison 7 de Diablo IV dans cet article.
Chaque saison de Diablo IV
présente ses propres nouveautés, si bien qu'il n'est pas rare de découvrir des objets ou jamais vus auparavant. La saison des maléfices a notamment apporté les Breuvages des Murmures
, les têtes fugitives
ou encore l'apparition d'autels oubliés
, ainsi qu'un type de clé inédit, les Boussoles
.
À quoi servent les Boussoles (Whispering Wood) ?
En saison 7 de Diablo IV
, de nouvelles clés ont fait leur apparition dans votre inventaire, les Boussoles
. Fonctionnant sur un principe similaire à celui des donjons du Cauchemar, il vous suffit de cliquer dessus, de consulter votre carte et vous téléporter vers une instance spéciale, les Bastions enracinés (Rootholds)
.
À l'intérieur, vous devrez choisir des affixes de la même manière que dans Hordes infernales, et n'aurez qu'un nombre limité de morts autorisées. Il ne vous restera qu'à traquer les Roncières dans le donjon une fois dedans, éliminer les créatures qui s'y trouvent, puis vaincre le putréphale final.
Comment obtenir des Boussoles ?
Il n'existe que quelques méthodes pour récupérer des Boussoles
au cours de la saison des maléfices. La première consiste à ouvrir des Caches de récompenses de l'Arbre des Murmures
, ce que vous ferez bien plus souvent qu'autrefois étant donné qu'il est au cœur de la thématique saisonnière. En participant aux Chasses de têtes, dans la zone en vert sur votre carte, vous compléterez diverses missions et décrocherez des Murmures. Échangez-les sur place ou en vous téléportant près de l'Arbre pour obtenir un Cache.
Il est aussi possible de recevoir quelques Boussoles en achetant des Clés chuchotantes au Cabinet des Curiosités, servant à déverrouiller les coffres silencieux
, disséminés aux quatre coins de Sanctuaire.
Enfin, le Cache de récompenses saisonnières
peut parfois vous offrir des Boussoles. Veillez donc à récupérer régulièrement ces butins, attribués pour la complétion d'objectifs prédéfinis.
La liste des tâches à effectuer est consultable en jeu, directement dans la panneau relatif à votre avancée dans la saison en cours.
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