Diablo 4 : Tête fugitive, comment en obtenir ?

Retrouvez des indications pour farmer des têtes fugitives en saison 7 de Diablo IV dans cet article.
La saison des maléfices de Diablo IV
a commencé en janvier 2025, et a pour particularité d'inviter les joueurs à traquer des créatures menaçant l'Arbre des Murmures. Or, pour tirer parti des nouveaux pouvoirs qu'ont à offrir les Sorcières et faciliter votre mission, il vous faudra récolter quelques têtes fugitives.
Où trouver une tête fugitive en saison 7 de Diablo IV ?
En saison 7 de Diablo IV
, ceux qui viennent en aide aux Sorcières de Hawezar améliorent leur Renom et débloquent de nouveaux pouvoirs, dont certains nécessitent d'acquérir des gemmes occultes
. La meilleure solution pour en récupérer consiste à remettre une tête fugitive
à Gelena, localisée à proximité de l'Arbre des Murmures
.
Pour recevoir une tête fugitive
, vous devez au moins évoluer dans le mode de difficulté Tourment 1. Ensuite, vous avez une chance d'en ramasser dans les Bastions enracinés (Rootholds, les donjons saisonniers) ou sur les putréphales pendant les Chasses aux têtes (Headhunts).
En
terminant les missions des Murmures pendant l'événement, des Roncières apparaîtront au sol. Cliquez dessus pour faire surgir des créatures, parfois des putréphales
, qui laisseront peut-être tomber leur tête.
Notez aussi que le taux de drop des têtes fugitives augmente selon la difficulté choisie :
- Tourment 1 → 4 %
- Tourment 2 → 6 %
- Tourment 3 → 8 %
- Tourment 4 → 10 %
Ces chiffres étant assez bas, il peut être assez compliqué d'en acquérir naturellement. Fort heureusement, un consommable vous permet de multiplier vos chances de ramasser une tête fugitive
, le Breuvage des Murmures
.
Cet élixir augmente vos chances d'en croiser une de 50 %, dure 1 heure, et se cumule avec d'autres élixirs.
Vous devriez donc obtenir ainsi plus aisément des têtes fugitives, qu'il ne vous restera qu'à échanger contre des gemmes occultes présentant toutes un bonus de 160 d'armure et de 8 % de résistance à tous les éléments. Si vous avez déjà toutes vos gemmes, vous pourrez vous servir des têtes pour acquérir la monnaie Pourriture implacable (Restless Rot, 300 pour une tête).
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