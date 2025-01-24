Diablo 4 : Breuvage des Murmures, comment obtenir cet élixir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 janvier 2025 à 16h00
Retrouvez des indications pour récupérer l'élixir Breuvage des Murmures en saison 7 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : Breuvage des Murmures, comment obtenir cet élixir ?
La saison 7 de Diablo IV est placée sous le signe des Sorcières et des maléfices, et les joueurs peuvent bénéficier de pouvoirs étonnants. Pour ce faire, il est indispensable de récolter de la Pourriture implacable pour s'offrir quelques maléfices, mais aussi de partir à la recherche d'autels oubliés ou encore décrocher quelques têtes fugitives afin de se renforcer de gemmes occultes. Or, pour gagner du temps, un élixir saisonnier s'avère d'une aide précieuse, le Breuvage des Murmures.

Comment récupérer des élixirs Breuvage des Murmures en saison 7 de Diablo IV ?

Au cours de la saison 7 de Diablo IV, l'élixir saisonnier qui devrait faciliter vos premiers pas dans le monde des maléfices et des gemmes occultes est sans conteste le Breuvage des Murmures.

breuvage-des-murmures

Ce consommable a pour effet de doubler les chances de trouver un autel oublié dans les donjons de Sanctuaire mais aussi d'augmenter les chances de croiser une tête fugitive de 50 %, un bonus appréciable, surtout si vous êtes pressé de vous optimiser.

Malheureusement, le Breuvage des Murmures ne peut se concocter auprès d'un alchimiste, et pour en récupérer quelques exemplaires, vous devrez prendre part aux activités saisonnières. Il est en effet possible d'en récolter en cliquant sur une Roncière (Exposed Roots) au cours des Chasses de têtes (Headhunts), ou bien dans les Bastions enracinés (Rootholds).

breuvage-murmures-loot
De plus, cet élixir peut être obtenu par le biais du Cache de récompenses de l'Arbre des Murmures, au centre de la thématique de la saison. Vous serez naturellement invités à compléter ses missions, ce qui devrait vous permettre d'accumuler une certaine quantité de ce breuvage. Enfin, en améliorant votre Renom avec la faction saisonnière de la Triade, vous recevrez parfois quelques exemplaires de ces élixirs. 

Ce consommable s'acquiert dans les faits sans grande difficulté, alors n'hésitez pas à en faire usage dès que l'occasion se présente, surtout si vous n'avez pas encore débloqué tous les maléfices et gemmes occultes.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Diablo 4 x The Witcher 3 : Geralt de Riv débarque sur Battle.net
Diablo IV 26 août 2026

Diablo 4 x The Witcher 3 : Geralt de Riv débarque sur Battle.net

Au cours de la Gamescom 2026, Blizzard et CD Projekt Red ont officialisé un partenariat entre The Witcher 3 et Diablo IV. Des surprises sont au programme.
Blizzard serait le studio « le plus performant » au sein de Microsoft, merci Diablo 4 et Overwatch
Diablo IV 10 août 2026

Blizzard serait le studio « le plus performant » au sein de Microsoft, merci Diablo 4 et Overwatch

Malgré une période de turbulences pour la division XBOX, marquée par des milliers de licenciements, un studio tire son épingle du jeu. Des communications internes révèlent que Blizzard signe l'une des meilleures années financières de son histoire, portée par les excellentes performances de ses licences phares.
Diablo IV débarquerait sur Switch 2 dès septembre 2026
Diablo IV 05 août 2026

Diablo IV débarquerait sur Switch 2 dès septembre 2026

Les rumeurs faisant état d'un éventuel portage de Diablo IV sur Nintendo Switch 2 semblent se confirmer à la suite de la publication d'un rapport du magazine Dealabs.

commentaire (0)