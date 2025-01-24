Diablo 4 : Breuvage des Murmures, comment obtenir cet élixir ?

Retrouvez des indications pour récupérer l'élixir Breuvage des Murmures en saison 7 de Diablo IV dans cet article.
La saison 7 de Diablo IV
est placée sous le signe des Sorcières et des maléfices, et les joueurs peuvent bénéficier de pouvoirs étonnants. Pour ce faire, il est indispensable de récolter de la Pourriture implacable pour s'offrir quelques maléfices, mais aussi de partir à la recherche d'autels oubliés
ou encore décrocher quelques têtes fugitives
afin de se renforcer de gemmes occultes. Or, pour gagner du temps, un élixir saisonnier s'avère d'une aide précieuse, le Breuvage des Murmures
.
Comment récupérer des élixirs Breuvage des Murmures en saison 7 de Diablo IV ?
Au cours de la saison 7 de Diablo IV
, l'élixir saisonnier qui devrait faciliter vos premiers pas dans le monde des maléfices et des gemmes occultes est sans conteste le Breuvage des Murmures
.
Ce consommable a pour effet de doubler les chances de trouver un autel oublié dans les donjons de Sanctuaire mais aussi d'augmenter les chances de croiser une tête fugitive de 50 %, un bonus appréciable, surtout si vous êtes pressé de vous optimiser.
Malheureusement, le Breuvage des Murmures
ne peut se concocter auprès d'un alchimiste, et pour en récupérer quelques exemplaires, vous devrez prendre part aux activités saisonnières. Il est en effet possible d'en récolter en cliquant sur une Roncière
(Exposed Roots) au cours des Chasses de têtes (Headhunts), ou bien dans les Bastions enracinés (Rootholds).
De plus, cet élixir peut être obtenu par le biais du Cache de récompenses de l'Arbre des Murmures
, au centre de la thématique de la saison. Vous serez naturellement invités à compléter ses missions, ce qui devrait vous permettre d'accumuler une certaine quantité de ce breuvage. Enfin, en améliorant votre Renom avec la faction saisonnière de la Triade
, vous recevrez parfois quelques exemplaires de ces élixirs.
Ce consommable s'acquiert dans les faits sans grande difficulté, alors n'hésitez pas à en faire usage dès que l'occasion se présente, surtout si vous n'avez pas encore débloqué tous les maléfices et gemmes occultes.
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