Xbox Series X : Unboxing

Series X et S

Unboxing

La Console Xbox Series X (assez logique)

Câble HDMI dit "ultra high speed"

Une manette sans-fil nouvelle génération

Châssis

2 ports USB

1 port Réseaux RJ45

1 espace de stockage mémoire supplémentaire

1 port HDMI de sortie

1 port d'alimentation

Manette

Plus d'informations à venir plus tard.

Il est important de noter que nous ne pouvons actuellement pas en dire plus sur la console que l'aspect unboxing etde cette dernière. D'autres informations viendront étayer cet articleL'heure approche à grands pas, si vous n'avez pas encore fait votre choix de consolevoici quelques informations utiles concernant laainsi qu'un léger comparatif avec. Le premier point à retenir est la taille de laqui se trouve êtrepour un poids bien plus léger, puisque réduit de moitié en comparaison de. Également,ne dispose pas de lecteur disque et se contentera de contenus dématérialisés. Le comparatif sera disponible lors du rendu final.Le carton contenant la console est assez atypique, avec une ouverture, la console est présentée comme un "loot". Solidement protégée par un ensemble de plastique et mousse il faut un léger temps pour la sortir de son emplacement. Les éléments fournis avec sont séparés, mais tout aussi. Vous retrouverez ainsi :La voilà enfin dehors et à première vue rien d'étonnant en comparaison de ce qui a déjà pu être annoncé. La console est un parallélépipède mesurantpour 15,1 cm de long et large. Son poids est de. De par sa forme,autant à l'horizontale qu'à la verticale bien que le dessous de cette dernière dispose d'un socle circulaire protégeant la face équipée.Sur la partie supérieure, nous retrouvons une. Cette dernière dispose d'un remplissage vert sur les bords internes des trous afin de donner un sentiment de profondeur tout en rappelant les couleurs de la marque.et bien pensé. Nous notons également que la manette prend facilement place dessus pour celles et ceux qui ne savent pas où la ranger.Concernant la connectique, ladispose d'un lecteur de disque équipé d'un bouton pour éjecter ce dernier. Un port USB est également disponible sur la façade ainsi que le logo Xbox.Rien à signaler sur les côtés de la console, le reste des ports se situent à. C'est d'ailleurs le plus fourni puisqu'il est équipé de plusieurs ports tels que :Comme pour la plupart des consoles lors de leur achat, la Xbox Série X est dotée d'nouvelle génération. Bien que la forme soit sensiblement identique aux anciens contrôleurs, le revêtement diffère légèrement avec unqui garantit une préhension agréable. Cette dernière existe en trois coloris que sont :