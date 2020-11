Xbox Series : Détail du Smart Delivery et des jeux éligibles

Comment fonctionne le Smart Delivery

Les jeux compatibles avec le Smart Delivery

ARK : Survival Evolved

Assassin’s Creed Valhalla

Balan Wonderworld

Borderlands 3

Call of the Sea

Chorus

CrossCode

CrossfireX

Cuisine Royale

Cyberpunk 2077

Dead by Daylight

Destiny 2

DiRT 5

Echo Génération

Far Cry 6

Football Manager 2021

For Honor

Forza Horizon 4

Gears 5

Gears Tactics

Grounded

Halo Infinite

Halo : The Master Chief Collection

Haven

Hello Neighbor 2

Hitman 3

Immortals : Fenyx Rising

JYDGE

King Oddball

Maneater

Manifold Garden

Marvel’s Avengers

Metal : Hellsinger

Mortal Kombat 11 Ultimate

Nexomon : Extinction

No Man’s Sky

Ori and the Will of the Wisps

Outriders

Override 2 : Super Mech League

Phantasy Star Online 2 : New Genesis

Planet Coaster : Oswald’s Magnificent Machine

Poker Club

Psychonauts 2

Puyo Puyo Tetris 2

RIDE 4

Riders Republic

RPG Time : Legend of Wright

R-Type Final 2

Scarlet Nexus

Sea of Thieves

Second Extinction

Tetris Effect : Connected

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

The Ascent

The Falconeer

The Gunk

The Touryst

Undead Horde

Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2

War Thunder

Watch Dogs : Legion

World of Tanks

World of Warships : Legend

WRC 9 FIA World Rally Championship

Yakuza : Like a Dragon

Yes, Your Grace

Ce n'est plus un secret et la communication ainsi que les promesses de Microsoft sont enfin dévoilées. En plus de proposer un écosystème qui leur est propre, Microsoft met en avant la. Nous l'avons vu avec les manettes et accessoires capables, à présent, d'être utilisés sur n'importe quelle génération de consoles. Nous retrouvons aussi un principe quelque peu identique avec le, mais sur les jeux cette fois.Tout nouveau et récemment annoncé par Microsoft, leest un programme adapté aux. Ce dernier permet de jouer à un jeu sur toutes les consolesdisponible et sans avoir à acheter plusieurs exemplaires. La solution semble assez simple et va plus loin qu'une rétrocompatibilité. En deux mots, achetez un jeu disposant dusuret obtenez sa versionsans coût supplémentaire. De quoi ravir votre porte-monnaie.Il sera ainsi possible de profiter de graphismes améliorés, mais aussi d'options additionnelles et prévues pour lesDe quoi reprendre vos jeux d'antan pour profiter du meilleur de ces nouvelles consoles. On sera également ravi de constater que la fonctionnalitésera disponible etIl est important de notifier que lereste optionnel et, ainsi, à l'appréciation des développeurs. Toutefois, Microsoft annonce s'engager à le proposer sur l'ensemble des prochains titresque l'on pourra retrouver suretLa liste de jeux que nous proposons est loin d'être exhaustive et pourra se voir grandir selon les annonces à venir. De plus, savons queetseront de la partie concernant le