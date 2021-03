Kojima Productions devrait annoncer son nouveau jeu prochainement

Eh bien oui, je suis en train de faire quelque chose, c'est sûr, et je peux vous dire que nous allons probablement l'annoncer très bientôt.

Depuis, plusieurs informations et rumeurs ont vu le jour concernantSi le studio a officialisé travailler sur un nouveau jeu en octobre dernier , tous les fans de Hideo Kojima sont dans l'attente d'un prochain Silent Hill à la sauce P.T.Suite à l'officialisation de ce nouveau projet, nous n'avions malheureusement pas eu plus de détails, mais(via VGC ). Le vidéaste a naturellement voulu en savoir plus sur ce titre tant mystérieux, ets'est laissé aller à quelques confessions, annonçant notamment queMalheureusement, nous n'en saurons pas plus, et avec les années, nous avons appris qu'aimait titiller la curiosité de sa communauté et les mener parfois sur de fausses pistes. Cependant, malgré le mystère, le producteur n'avait pas écarté la possibilité d'offrir une suite à Death Stranding , et l'acteur, qui incarne, avait déclaréCependant, si ces déclarations peuvent nous laisser penser cela, le producteur avait également annoncé vouloir travailler sur un jeu d'horreur , « le plus effrayant » selon ses dires.Quoi qu'il en soit, nous en saurons un peu plus très prochainement sur l'identité de ce nouveau projet tant attendu, peut-être lors de l'E3 2021.