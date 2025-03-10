Death Stranding annonce une série de concerts, avec une date en France

Hideo Kojima a, récemment, annoncé qu'une série de concerts, « Strands of Harmony », avec les musiques de Death Stranding va avoir lieu dans le monde entier et passera en France.

La tournée mondiale Strands of Harmony de Death Stranding dévoilée avec des dates

Je suis vraiment ravi que la musique de Death Stranding ait trouvé un écho auprès des fans du monde entier, faisant de cette tournée mondiale une réalité. La musique représente 80 % de ce qui émeut les gens. Dans Death Stranding, elle joue un rôle crucial en façonnant l'atmosphère du jeu et en évoquant les émotions des joueurs. J'espère que les chansons, qu'elles soient jouées dans les moments de solitude ou qu'elles évoquent un spectacle cinématographique, toucherons vos cœurs. - Hideo Kojima

"PlayStation® Presents DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Special Panel at SXSW



DEATH STRANDING Orchestral Concerts

""DEATH STRANDING Strands of Harmony""

To be held in 19 locations worldwide👍



Details here 👉https://t.co/XmYRkQT9f9#DeathStranding2" pic.twitter.com/iYkaQUgMw0 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) March 9, 2025

C'est un honneur et un privilège de faire partie de Death Stranding et de voir sa musique atteindre un public. La musique de Death Stranding s'étend des ballades intimes à la synthwave, en passant par les hymnes orchestraux, et j'ai hâte de donner vie à cette expérience musicale éclectique avec des arrangements visant à rehausser chaque morceau dans un cadre orchestral complet. J'espère également que nous pourrons vous emmener en voyage avec Sam Porter Bridges au fur et à mesure que l'histoire et la musique évolueront du premier volet à sa suite. - Ludvig Forssel, compositeur de la série Death Stranding

Disponible depuis novembre 2019 sur PS4 et 2020 sur PC,a su se faire une belle place dans le cœur des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, les fans de la licence de Kojima Productions seront, très certainement, ravis d'apprendre cette bonne nouvelle :En effet, lors du SXSW de mars 2025,. Les résidents en France pourront, d'ailleurs, en profiter puisque. La billetterie devrait ouvrir le mercredi 12 mars prochain.(des séquences HD seront diffusées à l'écran). À ce propos, soulignons que l'orchestre et les différents artistes interpréteront les titres phares de la licence, notamment ceux signés par Ludvig Forssell et Low Roar.Rendez-vous donc en janvier 2026, en France, pour Death Stranding Strands of Harmony World Tour.