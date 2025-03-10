Death Stranding annonce une série de concerts, avec une date en France

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 mars 2025 à 15h50
Hideo Kojima a, récemment, annoncé qu'une série de concerts, « Strands of Harmony », avec les musiques de Death Stranding va avoir lieu dans le monde entier et passera en France.
Death Stranding annonce une série de concerts, avec une date en France
Disponible depuis novembre 2019 sur PS4 et 2020 sur PC, Death Stranding a su se faire une belle place dans le cœur des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, les fans de la licence de Kojima Productions seront, très certainement, ravis d'apprendre cette bonne nouvelle : une série de concerts, baptisée Death Stranding Strands of Harmony, est prévue et fera, d'ailleurs, un détour en France.

La tournée mondiale Strands of Harmony de Death Stranding dévoilée avec des dates

En effet, lors du SXSW de mars 2025, Kojima Productions a indiqué que la série de concerts Strands of Harmony, liée à Death Stranding, débutera le 8 novembre 2025. Les résidents en France pourront, d'ailleurs, en profiter puisque la tournée mondiale Death Stranding Strands of Harmony passera à Paris (salle Pleyel), le 17 janvier 2026. La billetterie devrait ouvrir le mercredi 12 mars prochain. 
Je suis vraiment ravi que la musique de Death Stranding ait trouvé un écho auprès des fans du monde entier, faisant de cette tournée mondiale une réalité. La musique représente 80 % de ce qui émeut les gens. Dans Death Stranding, elle joue un rôle crucial en façonnant l'atmosphère du jeu et en évoquant les émotions des joueurs. J'espère que les chansons, qu'elles soient jouées dans les moments de solitude ou qu'elles évoquent un spectacle cinématographique, toucherons vos cœurs.
- Hideo Kojima
La série de concerts Strands of Harmony permettra aux participants et participantes de revivre les aventures de Sam Porter Bridges en musique et en vidéo (des séquences HD seront diffusées à l'écran). À ce propos, soulignons que l'orchestre et les différents artistes interpréteront les titres phares de la licence, notamment ceux signés par Ludvig Forssell et Low Roar.
C'est un honneur et un privilège de faire partie de Death Stranding et de voir sa musique atteindre un public. La musique de Death Stranding s'étend des ballades intimes à la synthwave, en passant par les hymnes orchestraux, et j'ai hâte de donner vie à cette expérience musicale éclectique avec des arrangements visant à rehausser chaque morceau dans un cadre orchestral complet. J'espère également que nous pourrons vous emmener en voyage avec Sam Porter Bridges au fur et à mesure que l'histoire et la musique évolueront du premier volet à sa suite.
- Ludvig Forssel, compositeur de la série Death Stranding
Rendez-vous donc en janvier 2026, en France, pour Death Stranding Strands of Harmony World Tour.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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