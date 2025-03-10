Death Stranding annonce une série de concerts, avec une date en France

Death Stranding : Le film racontera une histoire inédite, ça risque de diviser
Le film Death Stranding n'adaptera pas, à proprement parler, les aventures de Sam Porter Bridges.
Je suis vraiment ravi que la musique de Death Stranding ait trouvé un écho auprès des fans du monde entier, faisant de cette tournée mondiale une réalité. La musique représente 80 % de ce qui émeut les gens. Dans Death Stranding, elle joue un rôle crucial en façonnant l'atmosphère du jeu et en évoquant les émotions des joueurs. J'espère que les chansons, qu'elles soient jouées dans les moments de solitude ou qu'elles évoquent un spectacle cinématographique, toucherons vos cœurs.- Hideo Kojima
La série de concerts Strands of Harmony permettra aux participants et participantes de revivre les aventures de Sam Porter Bridges en musique et en vidéo (des séquences HD seront diffusées à l'écran). À ce propos, soulignons que l'orchestre et les différents artistes interpréteront les titres phares de la licence, notamment ceux signés par Ludvig Forssell et Low Roar.
"PlayStation® Presents DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Special Panel at SXSW— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) March 9, 2025
DEATH STRANDING Orchestral Concerts
""DEATH STRANDING Strands of Harmony""
To be held in 19 locations worldwide👍
Details here 👉https://t.co/XmYRkQT9f9#DeathStranding2" pic.twitter.com/iYkaQUgMw0
C'est un honneur et un privilège de faire partie de Death Stranding et de voir sa musique atteindre un public. La musique de Death Stranding s'étend des ballades intimes à la synthwave, en passant par les hymnes orchestraux, et j'ai hâte de donner vie à cette expérience musicale éclectique avec des arrangements visant à rehausser chaque morceau dans un cadre orchestral complet. J'espère également que nous pourrons vous emmener en voyage avec Sam Porter Bridges au fur et à mesure que l'histoire et la musique évolueront du premier volet à sa suite.Rendez-vous donc en janvier 2026, en France, pour Death Stranding Strands of Harmony World Tour.- Ludvig Forssel, compositeur de la série Death Stranding
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