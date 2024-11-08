Death Stranding célèbre son 5e anniversaire avec une vidéo émouvante



le 08 novembre 2024 à 16h34 Publié par Justine Manchuelle le 08 novembre 2024 à 16h34

KOJIMA PRODUCTIONS a rendu hommage à la communauté au travers d'une vidéo célébrant les 5 ans de Death Stranding, et certains de ses grands chiffres.