Death Stranding célèbre son 5e anniversaire avec une vidéo émouvante

KOJIMA PRODUCTIONS a rendu hommage à la communauté au travers d'une vidéo célébrant les 5 ans de Death Stranding, et certains de ses grands chiffres.
Il y a 5 ans jour pour jour, le 8 novembre 2019, Death Stranding
intégrait le catalogue PlayStation 4. Plusieurs portages sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series
plus tard, le titre continue d'envouter le public avec son surprenant voyage sur le thème de la connexion. Cette connexion est d'ailleurs un élément central qui unit les millions de joueurs qui ont été émus ou inspirés par le jeu d'Hideo Kojima. Pour tous les remercier de ce soutien inconditionnel, une vidéo spéciale a été mise en ligne sur la chaîne YouTube KOJIMA PRODUCTIONS.
Plus de 19 millions de joueurs ont parcouru les paysages de Death Stranding
Dans celle-ci, plusieurs personnes partagent leur passion pour la licence au travers de cosplays, de témoignages, de tatouages et bien plus encore. Mais la vidéo dévoile également des chiffres liés à différents éléments du jeu. En 5 ans, les terres sauvages de Death Stranding ont été foulées par 19 millions de joueurs. Cependant, ce chiffre ne concerne pas les ventes réelles du titre
car le jeu a été proposé dans les catalogues PS+ et Xbox Game Pass. Néanmoins, cet engouement a ému Hideo Kojima, qui a remercié la communauté dans une publication sur X/Twitter
.
La vidéo donne également des statistiques étonnantes sur l'activité des Porters en jeu. Depuis le lancement du titre, c'est l'équivalent de 3 milliards de paquets qui ont été livrés
et plus d'un 1,5 milliard de kilomètres parcourus par le personnage principal de cette épopée, que ce soit à pied ou à l'aide de véhicules robotiques.
Un pop-up store Death Stranding ouvert pour l'occasion, mais uniquement au Japon
En plus de ce cadeau destiné aux fidèles de la franchise, KOJIMA PRODUCTIONS a annoncé l'ouverture du « DEATH STRANDING 5th Anniversary Exhibition & Popup »
. Ouvert du 8 au 18 novembre 2024, ce pop up accueille une exposition temporaire ainsi qu'une boutique entièrement dédiées à l'univers de Death Stranding
. Cependant, cet événement exceptionnel n'est visible qu'à Tokyo, au Shibuya Parco. Alors si vous voyagez au Japon à cette période, profitez-en pour découvrir ce pop up unique.
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