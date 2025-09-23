Death Stranding va avoir le droit à son anime, Mosquito

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 septembre 2025 à 10h31
Kojima Productions a, récemment, indiqué qu'un anime Death Stranding, baptisé provisoirement Mosquito, arrive.
Death Stranding va avoir le droit à son anime, Mosquito
À l'occasion du livestream célébrant les dix ans de Kojima Productions, Hideo Kojima a multiplié les annonces improbables. Mais la révélation majeure reste l'annonce de Death Stranding Mosquito, le tout premier anime inspiré de l'univers culte de Death Stranding.

Death Stranding Mosquito, un projet ambitieux en production

death-stranding
Actuellement en développement chez ABC Animation Studio, Death Stranding Mosquito n'a pas encore de fenêtre de sortie officielle. Le projet, dont le titre est encore provisoire, est réalisé par Hiroshi Miyamoto (Sonic Team, Eiga Hugtto! Precure x Futari wa Precure: All Stars Memories) et écrit par Aaron Guzikowski, scénariste des films Prisoners et de la série The Red Road. Hideo Kojima lui-même occupera le rôle de producteur exécutif.

Un trailer intrigant et spectaculaire pour Death Stranding Mosquito

Le premier aperçu de Death Stranding Mosquito a surpris les fans par son ton beaucoup plus orienté action. Là où le jeu original reposait sur la marche, la logistique et la survie, le trailer de l'anime met en avant des séquences de combats intenses, dont l'apparition d'un gigantesque chien noir aux tentacules menaçants.

Miniature vidéo

Entre anime et cinéma : l'univers Death Stranding s'étend

death-stranding-cliff
Lors du même événement, Kojima Productions a évoqué l'adaptation cinématographique de Death Stranding produite par A24. Réalisé par Michael Sarnoski (Pig), le film ne sera pas une adaptation directe du jeu, mais racontera une histoire originale avec de nouveaux personnages. Dans tous les cas, avec Death Stranding Mosquito, Kojima Productions élargit encore davantage son univers, confirmant son statut de studio visionnaire capable de naviguer entre jeu vidéo, cinéma et maintenant animation japonaise.

À lire également

OD se dote d'un premier vrai trailer glaçant et angoissant

OD se dote d'un premier vrai trailer glaçant et angoissant

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Death Stranding : Le film racontera une histoire inédite, ça risque de diviser
Death Stranding 23 septembre 2025

Death Stranding : Le film racontera une histoire inédite, ça risque de diviser

Le film Death Stranding n'adaptera pas, à proprement parler, les aventures de Sam Porter Bridges.
Death Stranding : Un réalisateur inattendu pour porter le jeu culte au cinéma
Death Stranding 07 avril 2025

Death Stranding : Un réalisateur inattendu pour porter le jeu culte au cinéma

Le très attendu film Death Stranding, adapté du célèbre jeu vidéo d'Hideo Kojima, vient de trouver son réalisateur, qui a récemment sorti un film d'horreur.
Death Stranding annonce une série de concerts, avec une date en France
Death Stranding 10 mars 2025

Death Stranding annonce une série de concerts, avec une date en France

Hideo Kojima a, récemment, annoncé qu'une série de concerts, « Strands of Harmony », avec les musiques de Death Stranding va avoir lieu dans le monde entier et passera en France.

commentaire (0)