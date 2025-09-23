Death Stranding va avoir le droit à son anime, Mosquito

Kojima Productions a, récemment, indiqué qu'un anime Death Stranding, baptisé provisoirement Mosquito, arrive.

Death Stranding Mosquito, un projet ambitieux en production

Un trailer intrigant et spectaculaire pour Death Stranding Mosquito

Entre anime et cinéma : l'univers Death Stranding s'étend

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À l'occasion du livestream célébrant les dix ans de Kojima Productions, Hideo Kojima a multiplié les annonces improbables. Mais la révélation majeure reste l'annonce de. Le projet, dont le titre est encore provisoire, est réalisé par Hiroshi Miyamoto (Sonic Team, Eiga Hugtto! Precure x Futari wa Precure: All Stars Memories) et écrit par Aaron Guzikowski, scénariste des films Prisoners et de la série The Red Road. Hideo Kojima lui-même occupera le rôle de producteur exécutif.. Là où le jeu original reposait sur la marche, la logistique et la survie, le trailer de l'anime met en avant des séquences de combats intenses, dont l'apparition d'un gigantesque chien noir aux tentacules menaçants.Lors du même événement,(Pig),, mais racontera une histoire originale avec de nouveaux personnages. Dans tous les cas, avec, Kojima Productions élargit encore davantage son univers, confirmant son statut de studio visionnaire capable de naviguer entre jeu vidéo, cinéma et maintenant animation japonaise.