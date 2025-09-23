Death Stranding va avoir le droit à son anime, Mosquito

Kojima Productions a, récemment, indiqué qu'un anime Death Stranding, baptisé provisoirement Mosquito, arrive.
À l'occasion du livestream célébrant les dix ans de Kojima Productions, Hideo Kojima a multiplié les annonces improbables. Mais la révélation majeure reste l'annonce de Death Stranding Mosquito, le tout premier anime inspiré de l'univers culte de Death Stranding
.
Death Stranding Mosquito, un projet ambitieux en production
Actuellement en développement chez ABC Animation Studio, Death Stranding Mosquito n'a pas encore de fenêtre de sortie officielle
. Le projet, dont le titre est encore provisoire, est réalisé par Hiroshi Miyamoto (Sonic Team, Eiga Hugtto! Precure x Futari wa Precure: All Stars Memories) et écrit par Aaron Guzikowski, scénariste des films Prisoners et de la série The Red Road. Hideo Kojima lui-même occupera le rôle de producteur exécutif.
Un trailer intrigant et spectaculaire pour Death Stranding Mosquito
Le premier aperçu de Death Stranding Mosquito a surpris les fans par son ton beaucoup plus orienté action
. Là où le jeu original reposait sur la marche, la logistique et la survie, le trailer de l'anime met en avant des séquences de combats intenses, dont l'apparition d'un gigantesque chien noir aux tentacules menaçants.
Entre anime et cinéma : l'univers Death Stranding s'étend
Lors du même événement, Kojima Productions a évoqué l'adaptation cinématographique de Death Stranding produite par A24. Réalisé par Michael Sarnoski
(Pig), le film ne sera pas une adaptation directe du jeu
, mais racontera une histoire originale avec de nouveaux personnages. Dans tous les cas, avec Death Stranding Mosquito
, Kojima Productions élargit encore davantage son univers, confirmant son statut de studio visionnaire capable de naviguer entre jeu vidéo, cinéma et maintenant animation japonaise.
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