Death Stranding : Le film racontera une histoire inédite, ça risque de diviser

Le film Death Stranding n'adaptera pas, à proprement parler, les aventures de Sam Porter Bridges.

Une nouvelle histoire dans l'univers de Death Stranding pour le film

Un projet d'adaptation encore sans date de sortie

Un anime Death Stranding également prévu

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À l'occasion du livestream célébrant les 10 ans de Kojima Productions, Hideo Kojima et le réalisateur Michael Sarnoski (Pig, A Quiet Place: Day One) ont partagé de nouveaux détails sur le filmproduit par A24. Contrairement à ce que certains pouvaient espérer,En effet, au cours de l'événement, le réalisateur Michael Sarnoski a confirmé que, précisant que l'objectif est de « capturer l'âme du jeu » plutôt que d'en rejouer les événements.. Toutefois, cela pourrait décevoir certains fans, tout en enthousiasmant d'autres.Reste à savoir si des personnages bien connus, tels que Sam Porter Bridges (Norman Reedus) ou encore Fragile (Léa Seydoux), apparaîtront dans le film. Le fait que le long-métrage proposera une histoire inédite laisse penser que cela ne sera pas le cas, mais nous ne sommes pas à l'abri de quelques caméos.Pour l'heure, et comme vous le savez probablement déjà,. Mais. Avec un tel duo créatif aux commandes,, mais aussi suffisamment originale pour surprendre même les plus grands connaisseurs de la saga.Au cours dudit livestream, Kojima Productions a révélé une autre bonne nouvelle pour les fans de la licence :, qui dispose actuellement d'un titre provisoire, à savoir « Mosquito ». D'ailleurs, un premier trailer a déjà été partagé.