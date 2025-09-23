Death Stranding : Le film racontera une histoire inédite, ça risque de diviser

Le film Death Stranding n'adaptera pas, à proprement parler, les aventures de Sam Porter Bridges.
À l'occasion du livestream célébrant les 10 ans de Kojima Productions, Hideo Kojima et le réalisateur Michael Sarnoski (Pig, A Quiet Place: Day One) ont partagé de nouveaux détails sur le film Death Stranding
produit par A24. Contrairement à ce que certains pouvaient espérer, le film Death Stranding ne proposera pas une adaptation directe du jeu, mais un nouveau récit situé dans le même univers
.
Une nouvelle histoire dans l'univers de Death Stranding pour le film
En effet, au cours de l'événement, le réalisateur Michael Sarnoski a confirmé que le film Death Stranding racontera « une histoire que vous n'avez jamais vue dans cet univers »
, précisant que l'objectif est de « capturer l'âme du jeu
» plutôt que d'en rejouer les événements. Cette approche permettra d'élargir la mythologie créée par Hideo Kojima tout en évitant le piège d'une simple redite pour les fans déjà familiers du récit de Sam Porter Bridges
. Toutefois, cela pourrait décevoir certains fans, tout en enthousiasmant d'autres.
Reste à savoir si des personnages bien connus, tels que Sam Porter Bridges (Norman Reedus) ou encore Fragile (Léa Seydoux), apparaîtront dans le film Death Stranding
. Le fait que le long-métrage proposera une histoire inédite laisse penser que cela ne sera pas le cas, mais nous ne sommes pas à l'abri de quelques caméos.
Un projet d'adaptation encore sans date de sortie
Pour l'heure, et comme vous le savez probablement déjà, le film Death Stranding n'a pas de date de sortie officielle
. Mais cette première révélation d'intentions confirme la volonté de Kojima et A24 d'offrir une œuvre cinématographique qui s'inscrive dans la continuité de l'univers du jeu tout en explorant de nouvelles pistes narratives
. Avec un tel duo créatif aux commandes, les fans peuvent s'attendre à une expérience fidèle à l'esprit singulier de Death Stranding
, mais aussi suffisamment originale pour surprendre même les plus grands connaisseurs de la saga.
Un anime Death Stranding également prévu
Au cours dudit livestream, Kojima Productions a révélé une autre bonne nouvelle pour les fans de la licence : Death Stranding va s'offrir un anime
, qui dispose actuellement d'un titre provisoire, à savoir « Mosquito ». D'ailleurs, un premier trailer a déjà été partagé.
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