Cyberpunk 2077 enregistre un nouveau pic de connexions simultanées grâce à la série animée

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 octobre 2026 à 17h32
Sans grande surprise, l'arrivée de Cyberpunk Edgerunners II sur Netflix a poussé les curieux à (re)découvrir Cyberpunk 2077 et cela se voit sur les données enregistrées par SteamDB.
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Cyberpunk 2077 enregistre un nouveau pic de connexions simultanées grâce à la série animée

Cyberpunk 2077 est un jeu qui reste assez apprécié sur Steam, réunissant en moyenne entre 40 000 et 60 000 joueurs journaliers. Mais les mises à jour, les extensions et autres surprises proposées sur le titre provoquent souvent une vague de connexions. 

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Récemment, le titre de CD Projekt Red a reçu sa mise à jour 2.5 amenant quelques nouveautés gratuites, dont des objets cosmétiques inspirés de l'univers de The Witcher 3. Mais cette mise à jour célébrait également le lancement de Cyberpunk Edgerunners II sur Netflix

Plus de 187 000 joueurs présents sur Cyberpunk 2077

cyberpunk-edgerunners-pic-steamdb

La série animée prend place après les événements de la première saison, mais avec un tout nouveau groupe de personnages. Les joueurs et les amateurs d'anime ont donc été nombreux à se ruer sur la plateforme au N rouge pour dévorer cette nouvelle saison. Mais pour poursuivre cette épopée dans Night City, beaucoup ont été nombreux à relancer le jeu ou à le découvrir pour la première fois. 

Le 25 octobre 2026, SteamDB a ainsi enregistré le plus important pic de connexions simultanées de ces derniers mois sur Cyberpunk 2077 avec 187 2015 joueurs connectés. Rappelons que le dernier pic enregistré remonte en octobre 2023 avec 274 526 connexions simultanées. La différence est notable, mais le contenu également, car ce pic est survenu quelques jours après le lancement de la version 2.0 et le DLC Phantom Liberty.

Un scénario qui se répète

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L'influence et la popularité de la série animée Cyberpunk Edgerunners sont des atouts à ne pas négliger. D'ailleurs, la première saison avait profondément marqué les esprits, notamment via la relation entre David et Lucy. Lancée alors que le jeu souffrait encore de sérieux problèmes, elle a permis de donner une seconde chance à Cyberpunk 2077 en attendant les correctifs et les ajouts majeurs. 

La deuxième saison de Cyberpunk Edgerunners pourrait donc bien vous donner envie d'explorer à nouveau Night City, surtout si vous pouvez profiter des vacances de la Toussaint.

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Justine Manchuelle

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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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