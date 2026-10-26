Cyberpunk 2077 vous permet de récupérer des objets tirés de The Witcher

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 octobre 2026 à 14h30
À la surprise générale, Cyberpunk 2077 vient de recevoir un ajout improbable et gratuit qui vous permet de combattre avec les armes de Geralt de Riv.
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Cyberpunk 2077 vous permet de récupérer des objets tirés de The Witcher

L'arrivée de Cyberpunk Edgerunners II sur Netflix a été l'occasion pour CD Projekt RED de proposer une mise à jour thématique dans Cyberpunk 2077. Mais si le studio aime faire des clins d'œil à son actualité, il aime aussi surprendre sa communauté.

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En effet, en parcourant le contenu de cette même mise à jour, les joueurs ont eu la surprise de voir que le Sorceleur s'invitait à sa manière dans les rues de Night City. A-t-il voyagé entre les mondes ou s'est-il réveillé par mégarde dans l'univers cyberpunk après un sortilège ? Rien de tout cela : il s'agit simplement d'une quête bonus inspirée par The Witcher 3: Wild Hunt qui permet d'obtenir des récompenses inédites. 

Quand le monde de The Witcher débarque par surprise dans Cyberpunk 2077

cyberpunk-witcher

Sur X, l'utilisateur Synth Potato a partagé des images montrant les visuels des objets thématiques à récupérer grâce à cette quête. Pour changer le look de votre personnage, vous pourrez porter une veste et un pantalon inspirés de l'armure de l'École de l'Ours et les lunettes du Professeur. Mais vous pourrez surtout utiliser deux armes de The Witcher 3, à savoir le couteau à gibier et Sihil, l'épée naine.

Si ce genre de surprise comble les joueurs PC, sachez que vous pouvez en profiter, quel que soit votre support de prédilection. En effet, tous ces objets cosmétiques sont récupérables gratuitement, que vous possédiez Cyberpunk 2077 sur PS5, sur PS4, sur consoles Xbox Series, sur Xbox One et même sur Nintendo Switch 2. Toutefois, pour adopter le style de Geralt de Riv, vous devrez valider certaines conditions.

Comment obtenir ces objets ? 

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La première étape consiste à télécharger la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077. Celle-ci est obligatoire, car le contenu en question est rattaché à cette version du jeu. Une fois que vous avez mis à jour et lancé le titre, attendez de recevoir un SMS d'une certaine Arianne. Elle va vous dire que ces objets vous attendent à votre premier domicile.

Mais avant de les récupérer, vous devrez valider une quête de la nouvelle mise à jour. Il peut s'agir de n'importe quelle quête de votre choix, tant qu'elle est rattachée à cette version. Une fois votre mission terminée, allez simplement à votre premier appartement pour récupérer ce cadeau et l'équiper à votre personnage si vous le souhaitez.

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Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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