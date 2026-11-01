« Ce monde continue de nous donner des raisons d'y retourner » : Cyberpunk 2077 justifie ses mises à jour perpétuelles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 novembre 2026 à 14h00
Près de six ans après un lancement chaotique, Cyberpunk 2077 continue de s'enrichir. Alors que CD Projekt Red travaille déjà sur la suite et sur The Witcher 4, le studio déploie la mise à jour 2.5, prouvant que Night City a encore de nombreux secrets à révéler aux joueurs.
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« Ce monde continue de nous donner des raisons d'y retourner » : Cyberpunk 2077 justifie ses mises à jour perpétuelles

Presque six ans après un lancement qui restera dans les mémoires comme l'un des plus compliqués de l'histoire du jeu vidéo, Cyberpunk 2077 n'a jamais été aussi vivant. Le studio polonais CD Projekt Red a passé ces dernières années à corriger, optimiser et enrichir son jeu de rôle futuriste, culminant avec l'excellente extension Phantom Liberty en 2023. Alors que la communauté pensait le développement définitivement achevé, une mise à jour majeure numérotée 2.5 vient de faire son apparition, apportant son lot de nouveautés inattendues. Et il est fort probable que ce ne soit pas la dernière, comme l'expliquent les développeurs.

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L'appel irrésistible de Night City

Malgré un calendrier de développement particulièrement chargé, incluant The Witcher 4, The Witcher Remake, une nouvelle licence pour le moment connue sous le nom de Project Hadar et la suite directe de Cyberpunk 2077, le studio trouve encore des ressources pour peaufiner son titre phare. Sur le site officiel du studio, Paweł Sasko, directeur associé du jeu, a pris la parole pour expliquer cette démarche surprenante.

C'est finalement la raison pour laquelle nous mettons à nouveau Cyberpunk 2077 à jour. Ce monde continue de nous donner des raisons d'y retourner. Edgerunners 2 ajoute une autre perspective, la version 2.5 apporte cette perspective dans le jeu, et en même temps donne aux joueurs plus de moyens de s'approprier Night City. Pour moi, c'est ce que devrait être un univers partagé. Des histoires différentes, des personnes différentes, des médias différents, mais une seule ville qui se souvient de tous. Et j'espère que les joueurs prendront plaisir à y retourner.

Cette mise à jour 2.5 démontre que Night City n'est pas qu'un simple décor, mais un véritable personnage central de l'univers créé par CD Projekt Red. En continuant de tisser des liens entre le jeu vidéo et la série animée, les développeurs prouvent que leur vision initiale d'un monde interconnecté est enfin réalisée, effaçant définitivement les erreurs du passé pour laisser place à une œuvre majeure et intemporelle.

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Et tant que Night City donnera des raisons aux développeurs de s'y intéresser, des mises à jour seront au programme.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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