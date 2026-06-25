Bungie (Destiny 2) annonce une vague de licenciements

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 juin 2026 à 17h23
Bungie a, récemment, fait part d'une réduction de ses effectifs afin de se restructurer.
Bungie (Destiny 2) annonce une vague de licenciements

Dans l'actualité vidéoludique de ces derniers temps, nous entendons très souvent parler de vagues de licenciements, voire de fermeture complète de certains studios de développement. Alors que Destiny 2 ne recevra plus de mises à jour majeures, Bungie vient tout juste d'annoncer une réduction de ses effectifs.

Des licenciements chez Bungie

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En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, Bungie a annoncé une vague de licenciements dans le cadre d'une réorganisation. Le studio de développement a notamment déclaré ceci sur ledit réseau social : 

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons une réduction des effectifs dans le cadre de la réorganisation de Bungie [...] Suite à notre dernière mise à jour de contenu pour Destiny 2, et nos futurs projets en étant encore à un stade précoce de développement, nous n'avons malheureusement pas pu maintenir notre structure d'entreprise telle qu'elle était auparavant.

Aucun chiffre précis et officiel n'a été donné concernant ces nouveaux licenciements au sein du studio Bungie, qui précise que cette décision fut difficile mais nécessaire afin d'« assurer le meilleur positionnement possible du studio aujourd'hui et à l'avenir ». En plus de cette annonce, Bungie a reconnu que Destiny 2 n'a pas aussi bien performé qu'attendu.

Bungie reconnaît que Destiny 2 n'a pas été à la hauteur

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Dans cette même déclaration, Bungie évoque Destiny 2 et reconnaît ainsi que le titre n'a pas réussi à répondre « aux attentes ces dernières années »

En tant que dirigeants de Bungie, passés et présents, nous reconnaissons que Destiny 2 n'a pas répondu aux attentes ces dernières années.

Bungie a prévu, par la suite, d'en dire plus à propos de son avenir : « Nous vous en dirons davantage sur cet avenir un peu plus tard, mais ce n'est pas pour aujourd'hui ».

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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