State of Decay 3 : Undead Labs menacé de fermeture par la prochaine vague de licenciements Xbox

Le studio Undead Labs, actuellement au travail sur State of Decay 3, pourrait fermer ses portes si aucun acheteur n'est trouvé, menaçant de nombreux emplois.

Les nuages s'amoncellent au-dessus de la division gaming de Microsoft. Alors que les licenciements s'enchainent et que la restructuration est toujours en cours, une nouvelle cible potentielle vient d'être identifiée par le journaliste Dean Takahashi de GamesBeat. Le studio Undead Labs, pilier de l'écosystème Xbox depuis de nombreuses années et qui travaille actuellement sur State of Decay 3, se retrouverait aujourd'hui sur la sellette. Cette situation alarmante s'inscrit dans un contexte de crise majeure pour l'industrie vidéoludique, qui enchaîne les vagues de licenciements massifs depuis plusieurs mois.

Le couperet plane sur les créateurs de State of Decay

La menace est prise très au sérieux. Selon les informations rapportées, Microsoft chercherait activement un repreneur pour ce studio fondé il y a 17 ans. Si aucun acheteur ne se manifeste rapidement, la fermeture pure et simple de la structure pourrait être décrétée. Une telle décision entraînerait la suppression de 110 postes et pourrait mettre fin prématurément au projet, ou le sortir avant l'heure.

Ce qui serait un échec, compte tenu du fait que XBOX a largement mis en avant State of Decay 3 ces dernières semaines, avec plusieurs vidéos et même une alpha.

Une restructuration d'une ampleur inédite

Malheureusement, Undead Labs n'est pas le seul nom évoqué dans cette tourmente. D'autres équipes prestigieuses comme Double Fine Productions, Ninja Theory et Compulsion Games figureraient également sur la liste des studios menacés, comme nous l'avons appris il y a quelques jours.

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En cumulant les effectifs de ces différentes structures, ce sont environ 435 professionnels qui pourraient se retrouver sans emploi. À cela s'ajouteraient des réductions d'effectifs ciblées chez Blizzard Entertainment et Bethesda. Pour cette dernière entité, des rapports antérieurs indiquaient déjà que les employés n'opérant pas directement sur les franchises The Elder Scrolls ou Fallout risquaient de perdre leur poste.

Les syndicats montent au créneau

Face à cette situation critique, la section syndicale Communications Workers of America, qui représente plus de 3500 employés chez Microsoft, a tenu à faire entendre sa voix. Le vice-président du district, Frank Arce, a fermement condamné ces potentielles coupes budgétaires.

De multiples rapports dans la presse indiquent que dans les jours à venir, Microsoft pourrait initier des licenciements dans sa division XBOX, touchant les personnes mêmes qui créent ses jeux les plus vendus. Nous sommes ici pour le dire clairement : ces travailleurs ne seront pas échangés comme des biens jetables.

Malgré cette prise de position forte, la direction semble déterminée à opérer une réinitialisation majeure de la marque, laissant présager des jours sombres pour le secteur, où les licenciements sont, hélas, trop nombreux cette année. Le dernier en date provient de chez Bungie, après l'arrêt du développement de Destiny 2.

Quel avenir pour State of Decay 3 ?

Annoncé en grande pompe lors du Xbox Games Showcase de 2020, le troisième opus de la franchise de survie a mis du temps à se dévoiler. Il a fallu attendre de longues années avant d'apercevoir une première bande-annonce de gameplay. Actuellement prévu pour une sortie aux alentours de 2027 sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC, le titre reste en sursit.

Si Microsoft ne trouve pas de repreneur pour Undead Labs, rien n'indique que State of Decay 3 pourra sortir. Mais il est difficilement envisageable de voir le géant nord-américain ne pas aller au bout du projet, en sachant qu'il s'agit d'une licence extrêmement populaire.