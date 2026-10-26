La suite de Cyberpunk 2077 en partie créée par d'anciens moddeurs recrutés par CD Projekt RED

Les compétences développées grâce à une passion ou à une activité annexe peuvent parfois nous emmener très loin. C'est ce que révèle le directeur associé de la suite de Cyberpunk 2077.

Certains jeux vidéo offrent une expérience de jeu complètement différente grâce aux moddeurs. Grâce à eux, les ajouts les plus improbables comme les plus pratiques peuvent être intégrés à des titres comme The Elder Scrolls, Minecraft ou encore The Witcher.

Le talent de ces développeurs amateurs n'échappe plus aux grands studios qui n'hésitent plus à les contacter pour leur proposer des postes sur leurs futurs projets. Profitant d'une présentation « REDstreams » consacrée à la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077, Paweł Sasko a notamment révélé qu'une partie de l'équipe travaillant sur la suite de Cyberpunk 2077 était constituée de moddeurs.

Des mods de The Witcher 3 à la création des quêtes pour la suite de Cyberpunk 2077

Alors que la présentation s'attardait sur la prise en charge des mods multiplateformes, le directeur associé Paweł Sasko déclarait que les mods étaient une véritable porte d'entrée pour de nombreux développeurs. Certains de ces anonymes qui ont créé des modifications pratiques, travaillent actuellement sur les quêtes qui seront disponibles dans Cyberpunk 2. Mais avant cela, ceux-ci ont fait leurs preuves en créant des mods pour The Witcher 2 ainsi que pour The Witcher 3: Wild Hunt.

Comme nous l'avons évoqué, pour ce projet, nous avons recruté un grand nombre de moddeurs. À l'heure actuelle, je dirais que la moitié de notre équipe chargée des quêtes est composée d'anciens moddeurs.

Savoir que d'anciens moddeurs sont présents sur la suite de Cyberpunk 2077 est un gage de qualité pour certains, mais aussi une source d'inspiration pour d'autres. CD Projekt RED encourage cette pratique et l'étend à tous les supports, car cela peut créer des vocations.

« Une façon formidable de débuter une carrière »

Autoriser les mods ne fait pas que rendre le jeu plus attractif, plus fluide ou plus complet. Cela permet de comprendre comment les jeux sont conçus, comment les différents éléments sont assemblés et permettre de dénicher les talents de demain.

D'ailleurs, pour Pawel Sasko, « C'est une façon formidable de débuter une carrière, d'apprendre concrètement comment concevoir ce genre d'éléments. C'est un aspect qui me passionne tout particulièrement : pouvoir continuer à développer cette initiative et la rendre accessible à un plus grand nombre de joueurs. »