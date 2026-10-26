La suite de Cyberpunk 2077 en partie créée par d'anciens moddeurs recrutés par CD Projekt RED

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 octobre 2026 à 15h40
Les compétences développées grâce à une passion ou à une activité annexe peuvent parfois nous emmener très loin. C'est ce que révèle le directeur associé de la suite de Cyberpunk 2077.
Ajouter aux sources préférées
La suite de Cyberpunk 2077 en partie créée par d'anciens moddeurs recrutés par CD Projekt RED

Certains jeux vidéo offrent une expérience de jeu complètement différente grâce aux moddeurs. Grâce à eux, les ajouts les plus improbables comme les plus pratiques peuvent être intégrés à des titres comme The Elder Scrolls, Minecraft ou encore The Witcher. 

Le talent de ces développeurs amateurs n'échappe plus aux grands studios qui n'hésitent plus à les contacter pour leur proposer des postes sur leurs futurs projets. Profitant d'une présentation « REDstreams » consacrée à la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077, Paweł Sasko a notamment révélé qu'une partie de l'équipe travaillant sur la suite de Cyberpunk 2077 était constituée de moddeurs. 

Des mods de The Witcher 3 à la création des quêtes pour la suite de Cyberpunk 2077

cyberpunk-2077-screenshot

Alors que la présentation s'attardait sur la prise en charge des mods multiplateformes, le directeur associé Paweł Sasko déclarait que les mods étaient une véritable porte d'entrée pour de nombreux développeurs. Certains de ces anonymes qui ont créé des modifications pratiques, travaillent actuellement sur les quêtes qui seront disponibles dans Cyberpunk 2. Mais avant cela, ceux-ci ont fait leurs preuves en créant des mods pour The Witcher 2 ainsi que pour The Witcher 3: Wild Hunt.

Comme nous l'avons évoqué, pour ce projet, nous avons recruté un grand nombre de moddeurs. À l'heure actuelle, je dirais que la moitié de notre équipe chargée des quêtes est composée d'anciens moddeurs.

Savoir que d'anciens moddeurs sont présents sur la suite de Cyberpunk 2077 est un gage de qualité pour certains, mais aussi une source d'inspiration pour d'autres. CD Projekt RED encourage cette pratique et l'étend à tous les supports, car cela peut créer des vocations.

« Une façon formidable de débuter une carrière »

cyberpunk-2077-phantom-liberty-2

Autoriser les mods ne fait pas que rendre le jeu plus attractif, plus fluide ou plus complet. Cela permet de comprendre comment les jeux sont conçus, comment les différents éléments sont assemblés et permettre de dénicher les talents de demain. 

D'ailleurs, pour Pawel Sasko, « C'est une façon formidable de débuter une carrière, d'apprendre concrètement comment concevoir ce genre d'éléments. C'est un aspect qui me passionne tout particulièrement : pouvoir continuer à développer cette initiative et la rendre accessible à un plus grand nombre de joueurs. » 

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Cyberpunk 2077 vous permet de récupérer des objets tirés de The Witcher
Cyberpunk 2077 26 octobre 2026

Cyberpunk 2077 vous permet de récupérer des objets tirés de The Witcher

À la surprise générale, Cyberpunk 2077 vient de recevoir un ajout improbable et gratuit qui vous permet de combattre avec les armes de Geralt de Riv.
Cyberpunk 2077 : MàJ 2.5, en lien avec Edgerunners 2, du 22 octobre 2026, patch notes et détails
Cyberpunk 2077 22 octobre 2026

Cyberpunk 2077 : MàJ 2.5, en lien avec Edgerunners 2, du 22 octobre 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes complet de la mise à jour 2.5, déployée le 22 octobre 2026, de Cyberpunk 2077.
Cyberpunk 2077 : Une nouvelle mise à jour en lien avec Edgerunners 2 arrive
Cyberpunk 2077 20 octobre 2026

Cyberpunk 2077 : Une nouvelle mise à jour en lien avec Edgerunners 2 arrive

CD Projekt RED a annoncé, il y a peu de temps, que Cyberpunk 2077 va très prochainement se doter d'une nouvelle mise à jour, dont le contenu est lié à Edgerunners 2.
Cyberpunk 2077 : Le film proposera une histoire originale
Cyberpunk 2077 16 octobre 2026

Cyberpunk 2077 : Le film proposera une histoire originale

CD Projekt RED a précisé que le live-action Cyberpunk à venir ne sera pas une adaptation pure du jeu, mais racontera plutôt une nouvelle histoire.
Cyberpunk 2077 aura finalement son film en live-action
Cyberpunk 2077 09 octobre 2026

Cyberpunk 2077 aura finalement son film en live-action

Après le succès mondial de la série animée Edgerunners, l'univers de Cyberpunk 2077 s'apprête à conquérir les salles obscures. Paramount Pictures et CD Projekt RED s'associent pour produire une adaptation en prise de vues réelles, marquant une nouvelle étape majeure pour la franchise polonaise.
Le créateur de Cyberpunk 2077 refuse d'oublier le lancement chaotique, malgré sa popularité aujourd'hui
Cyberpunk 2077 29 septembre 2026

Le créateur de Cyberpunk 2077 refuse d'oublier le lancement chaotique, malgré sa popularité aujourd'hui

Malgré l'immense succès de l'extension Phantom Liberty, le concepteur Paweł Sasko refuse d'effacer le lancement chaotique de Cyberpunk 2077. Une cicatrice nécessaire pour CD Projekt RED, qui a su repenser ses méthodes de travail pour offrir l'une des plus belles rédemptions de l'histoire du jeu vidéo.

commentaire (0)