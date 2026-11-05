Le mod multijoueur de Cyberpunk 2077 arrive très vite, avec Open 77

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 novembre 2026 à 14h29
Le projet ambitieux Open 77, qui apporte le multijoueur à Cyberpunk 2077, tient enfin sa date de sortie. Les joueurs pourront bientôt explorer Night City à plusieurs, participer à des courses ou s'essayer au jeu de rôle grâce à des serveurs dédiés.
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Le mod multijoueur de Cyberpunk 2077 arrive très vite, avec Open 77

Le rêve de parcourir les rues saturées de néons de Night City entre amis est sur le point de se concrétiser. L'attente touche à sa fin pour les explorateurs qui souhaitaient partager leurs aventures. Le mod Open 77, un projet communautaire d'une envergure impressionnante, s'apprête à déployer son infrastructure multijoueur pour Cyberpunk 2077. L'initiative ne se contente pas d'ajouter de simples avatars silencieux à vos côtés, elle intègre un véritable écosystème en ligne doté d'un navigateur de serveurs complet et intuitif.

Une date de sortie imminente pour le multijoueur

Le rendez-vous tant attendu est fixé au 6 novembre à 23 heures, heure de Paris. À partir de cet instant précis, le mod Open 77 sera disponible en téléchargement totalement gratuit, à la seule condition de posséder une copie légitime de Cyberpunk 2077, tout naturellement. Le système a été pensé pour offrir une liberté totale à la communauté des joueurs. Il sera en effet possible d'héberger ses propres serveurs privés pour jouer en comité restreint, ou bien de rejoindre des parties publiques en cours d'un simple clic.

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Le contenu proposé par les développeurs bénévoles dépasse largement la simple balade urbaine synchronisée. Les créateurs ont pris le soin d'intégrer une multitude d'activités inédites pour occuper les mercenaires virtuels. Des courses automobiles endiablées dans les vastes étendues des Badlands aux affrontements épiques contre des boss de monde nécessitant l'entraide de dizaines de joueurs, le programme s'annonce particulièrement riche et varié.

Le potentiel infini du jeu de rôle dans cet univers

L'un des aspects les plus prometteurs de ce mod reste sans conteste la dimension dédiée au jeu de rôle, ou RP pour les initiés de la scène multijoueur. À l'image de ce qui fait le succès phénoménal de Grand Theft Auto V depuis plusieurs années, Cyberpunk 2077 dispose d'un univers taillé sur mesure pour incarner des personnages complexes et variés. Les limites de cette expérience ne sont fixées que par l'imagination des participants.

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Il devient par exemple tout à fait envisageable de rejoindre officiellement les rangs du NCPD pour traquer les criminels qui sèment le chaos, ou de s'improviser fixer influent distribuant les contrats les plus juteux tout en gardant les mains propres. L'univers imaginé par le studio CD Projekt Red, largement sublimé par toutes les mises à jour correctives et la brillante extension Phantom Liberty, offre un terrain de jeu redoutablement immersif pour ce type d'expérience communautaire inédite. Notez qu'un autre projet similaire est également en développement, avec CyberMP, pour offrir aux joueurs l'expérience qu'ils méritent.

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Comment se préparer pour le lancement officiel ?

Pour les curieux qui souhaitent plonger tête la première dans cette nouvelle ère de Cyberpunk 2077, le site officiel du projet Open 77 regroupe d'ores et déjà toutes les informations techniques nécessaires.

Les développeurs y détaillent avec précision la procédure d'installation du mod, les étapes indispensables pour configurer un serveur privé de A à Z, ainsi qu'un aperçu visuel en temps réel des serveurs. Il ne reste désormais plus qu'à préparer son meilleur équipement cybernétique et ses tenues les plus excentriques avant de retrouver ses amis dans la métropole californienne.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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