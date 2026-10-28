La suite de Cyberpunk 2077 pourrait bien proposer du multijoueur, un nouvel indice trouvé

Une nouvelle offre d'emploi de CD Projekt RED laisse, de nouveau, entendre que la suite de Cyberpunk 2077 pourrait avoir le droit à une composante multijoueur.

Déjà en avril 2025, des indices laissaient penser que la suite de Cyberpunk 2077 pourrait intégrer un élément très demandé par la communauté, à savoir du multijoueur. Même si CD Projekt RED n'a pas fait d'annonce officielle allant dans ce sens depuis, une nouvelle offre d'emploi renforce l'idée selon laquelle la suite de Cyberpunk 2077 pourrait bien avoir une dimension multijoueur.

Du multijoueur pour la suite de Cyberpunk 2077 ?

Il y a très peu de temps, le studio de développement CD Projekt RED a, effectivement, publié une nouvelle offre d'emploi, notamment pour un poste de « Lead Quest Programmer », sur son site. Comme indiqué, la personne sera affiliée au développement de Cyberpunk 2 : « CD Projekt RED recherche un Lead Quest Programmer pour rejoindre l'équipe travaillant sur Cyberpunk 2, la suite de Cyberpunk 2077 et prochain jeu vidéo majeur de la franchise Cyberpunk, sous la direction de notre équipe nord-américaine basée à Boston ».

Toutefois, c'est une autre phrase qui a retenu l'attention des internautes et des médias. Dans la section « Nice to have » (comprenez « Atouts appréciés » en français) de cette nouvelle offre d'emploi, il est possible de lire la mention « multijoueur », soit : « Compréhension de l'architecture réseau multijoueur et de la synchronisation client-serveur pour l'état du jeu et les quêtes ». Dès lors, il se peut que Cyberpunk 2 intègre une composante multijoueur.

Bien qu'il ne s'agisse pas du seul indice à ce jour, CD Projekt RED n'a pas annoncé officiellement la présence d'une dimension multijoueur dans la suite de Cyberpunk 2077, qui est encore très mystérieuse. De ce fait, ces informations sont à prendre encore avec des pincettes, à l'heure actuelle. Affaire à suivre, donc...

Rappelons, en guise de conclusion, que Cyberpunk 2077 est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2.