Cult of the Lamb : Une vidéo récapitulative et la durée de vie dévoilées

À quelques jours de sa sortie officielle , Cult of the Lamb se dévoile un peu plus grâce à une nouvelle vidéo, partagée par Devolver Digital et Massive Monster. Cette communication visuelle résume les mécaniques de jeu, le background narratif et apporte quelques informations en ce qui concerne les options et la durée de vie du soft.Pour rappel, Cult of the Lamb se veut être un jeu d'action-aventure avec des. Ainsi, les joueurs et les joueuses incarneront un jeune agneau sauvé par une entité mystérieuse et devront s'aventurer dans le monde intitulé The Old Faith, qui est composé de quatre régions différentes. Dans ces zones, ils devront affronter de nombreux ennemis, mais aussi des boss, soient les quatre Prélats . Sans oublier le fait que tout au long de notre aventure, nous pourrons rencontrer des PNJ pouvant nous aider ou vendant des armes et malédictions, entre autres. Par ailleurs, il sera possible de profiter de mini-jeux.Ce sera également l'occasion de collecter diverses ressources, nécessaires pour bâtir et faire prospérer une nouvelle communauté, et de sauver des âmes perdues, afin qu'elles rejoignent le culte. Ainsi, Cult of the Lamb possède également desDans cette vidéo récapitulative, nous apprenons également que. Remarquons, d'ailleurs, que le titre proposera: Easy, Medium (recommandé par les développeurs), Hard, Extra Hard. Par ailleurs, les joueurs pourront changer les commandes, qu'ils soient équipés d'un clavier/souris ou bien d'une manette. Plusieurs options d'accessibilité seront également disponibles afin que chacun puisse configurer son expérience comme il le désire.arrive le 11 août prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Il est d'ores et déjà possible de précommander le titre sur les stores adéquats. Notez que les configurations PC requises sont déjà connues et qu' une démo est disponible sur Steam.