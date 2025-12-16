Cult of the Lamb : L'extension Woolhaven arrive très vite, la date de sortie révélée

Massive Monster a, récemment, dévoilé la date de sortie, plutôt proche, de l'extension Woolhaven de Cult of the Lamb.

L'extension Woolhaven de Cult of the Lamb arrive au début de l'année 2026

Des détails sur l'extension Woolhaven de Cult of the Lamb

Une nouvelle histoire autour de Yngya, la déesse oubliée des agneaux.

Une nouvelle zone : Havrelaine.

Deux grands donjons inédits.

Un nouvel objectif : redonner à la ville déchue sa gloire d'antan.

De nouvelles conditions météorologiques (blizzards violets, températures glaciales).

De nouvelles structures, notamment pour protéger son culte des conditions météorologiques.

De nouveaux bâtiments, dont le ranch, pouvant abriter des créatures majestueuses, qui peuvent être chevauchées et qui peuvent donner des ressources (laine, viande).

Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, Massive Monster et Devolver Digital avaient indiqué queallait bientôt s'offrir une extension, soit Woolhaven. À ce moment-là, les équipes en charge n'avaient pas partagé de détails précis quant à son lancement. Ce qui est désormais chose révolue :En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de Devolver Digital et une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube dudit éditeur, nous savons. D'après les informations partagées sur la plateforme de Valve, ce contenu additionnel desera vendu à 16,99 € sur Steam. Nul doute que le tarif sera sensiblement le même sur les autres stores (PS Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, etc.).Il y a quelques semaines de cela,. « Presque plus long que le jeu de base », ce DLC apportera les éléments suivants :Rendez-vous donc le 22 janvier 2026 pour découvrir l'extension Woolhaven de. Pour rappel, le titre de Massive Monster et Devolver Digital est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.