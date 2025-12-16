Cult of the Lamb : L'extension Woolhaven arrive très vite, la date de sortie révélée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 décembre 2025 à 10h23
Massive Monster a, récemment, dévoilé la date de sortie, plutôt proche, de l'extension Woolhaven de Cult of the Lamb.
Cult of the Lamb : L'extension Woolhaven arrive très vite, la date de sortie révélée
Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, Massive Monster et Devolver Digital avaient indiqué que Cult of the Lamb allait bientôt s'offrir une extension, soit Woolhaven. À ce moment-là, les équipes en charge n'avaient pas partagé de détails précis quant à son lancement. Ce qui est désormais chose révolue : l'extension Woolhaven de Cult of the Lamb possède à présent sa date de sortie.

L'extension Woolhaven de Cult of the Lamb arrive au début de l'année 2026

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En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de Devolver Digital et une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube dudit éditeur, nous savons quand l'extension Woolhaven de Cult of the Lamb sortira : le rendez-vous est fixé au 22 janvier 2026. D'après les informations partagées sur la plateforme de Valve, ce contenu additionnel de Cult of the Lamb sera vendu à 16,99 € sur Steam. Nul doute que le tarif sera sensiblement le même sur les autres stores (PS Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, etc.).

Miniature vidéo

Des détails sur l'extension Woolhaven de Cult of the Lamb

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Il y a quelques semaines de cela, Massive Monster et Devolver Digital avaient partagé des détails concernant le contenu de l'extension Woolhaven de Cult of the Lamb. « Presque plus long que le jeu de base », ce DLC apportera les éléments suivants : 
  • Une nouvelle histoire autour de Yngya, la déesse oubliée des agneaux.
  • Une nouvelle zone : Havrelaine.
  • Deux grands donjons inédits.
  • Un nouvel objectif : redonner à la ville déchue sa gloire d'antan.
  • De nouvelles conditions météorologiques (blizzards violets, températures glaciales).
  • De nouvelles structures, notamment pour protéger son culte des conditions météorologiques.
  • De nouveaux bâtiments, dont le ranch, pouvant abriter des créatures majestueuses, qui peuvent être chevauchées et qui peuvent donner des ressources (laine, viande).

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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