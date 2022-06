Cult of the Lamb : Les configurations PC

Les configurations PC de Cult of the Lamb



Config minimale

Système d'exploitation → Windows 7 ou supérieur (64 bits)

Windows 7 ou supérieur (64 bits) Processeur → Intel Core i3-3240 (2*3400) ou AMD FX-4300 (4*3800)

Intel Core i3-3240 (2*3400) ou AMD FX-4300 (4*3800) Mémoire vive → 4 Go de mémoire

4 Go de mémoire Carte graphique → GeForce GTX 560 Ti (1024 VRAM) ou Radeon HD 7750 (1024 VRAM)

GeForce GTX 560 Ti (1024 VRAM) ou Radeon HD 7750 (1024 VRAM) Stockage → 4 Go d'espace libre

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 7 ou supérieur (64 bits)

Windows 7 ou supérieur (64 bits) Processeur → Intel Core i5-3470 (4*3200) ou équivalent

Intel Core i5-3470 (4*3200) ou équivalent Mémoire vive → 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Carte graphique → GeForce GTX 1050 (2048 VRAM) ou Radeon R9 380 (2042 VRAM)

GeForce GTX 1050 (2048 VRAM) ou Radeon R9 380 (2042 VRAM) Stockage → 4 Go d'espace libre

Développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital, Cult of the Lamb arrive le 11 août 2022 sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Catégorisé comme un roguelike et un dungeon crawler, le soft invite les joueurs et les joueuses à affronter de nombreuses vagues d'ennemis, ainsi que des boss, tout en faisant prospérer sa communauté et en explorant diverses régions.Certaines joueuses et certains joueurs désirant se lancer dans l'aventure, depuis la version PC du titre, se posent la question suivante :Comme vous allez pouvoir le voir ci-dessous,, le jeu n'étant pas très gourmand en ressources. La bonne nouvelle est donc qu'il ne faut pas nécessairement posséder une bonne machine pour faire tourner le soft. D'ailleurs, le poids total annoncé pour Cult of the Lamb n'exige pas d'avoir beaucoup d'espace de stockage libre. En revanche, la configuration recommandée demande une bonne RAM. Néanmoins, de nombreux joueurs pourront ainsi s'essayer au jeu, malgré une configuration modeste.