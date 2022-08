Cult of the Lamb se dévoile un peu plus grâce à une nouvelle vidéo

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La sortie officielle du prochain jeu de Massive Monster et de Devolver Digital,, arrive à grands pas. D'ailleurs, la communication autour du soft s'est intensifiée, dernièrement. Ainsi, les joueurs et les joueuses ont pu avoir un aperçu de la carte et en savoir un peu plus quant aux différents PNJ qu'ils pourront rencontrer. Or, ce n'est pas tout.Le studio de développement et l'éditeur en charge de Cult of the Lamb ont, récemment, partagé une nouvelle vidéo, intitulée « Sermons from the Lamb: Fight the Four ». Cette communication visuelle résume les différentes mécaniques de jeu de Cult of the Lamb ainsi que l'histoire du soft. De plus, celle-ci apporte des: nous devrons, par exemple, affronter le Leshy, se cachant dans les mystérieux Bois sombres, tandis que Heket sera à retrouver dans la zone dite « les terres toxiques d'Anura ». Sans oublier, deux autres boss, soient Kallamar, le maître du fléau et de la peste, ainsi que Shamura, le plus sage des quatres Prélats.Pour rappel, Cult of the Lamb invite les joueurs et les joueuses à incarner un jeune agneau, sauvé et possédé par une mystérieuse entité, qui doit bâtir et faire prospérer une nouvelle communauté. Pour cela, nous devrons explorer différentes régions, affronter des ennemis et des boss ou encore collecter diverses ressources afin de construire des bâtiments utilitaires pour les fidèles du culte.Cult of the Lamb arrive le 11 août prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Il est d'ores et déjà possible de précommander le titre sur les stores adéquats. Notez que les configurations PC requises sont déjà connues.