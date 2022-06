Cult of the Lamb : Quelle date de sortie ?

Quelle date de sortie pour Cult of the Lamb ?

Cult of the Lamb, c'est quoi ?

Montez votre propre culte dans un pays de faux prophètes, parcourez des régions étonnantes et mystérieuses pour faire croître une communauté de fidèles dans les bois et répandez la bonne parole pour devenir le seul culte véritable

Présent lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2021, le roguelikea refait parler de lui au début du mois de juin de cette année. D'ailleurs, Devolver Digital et Massive Monster ont, récemment, révéléLors de la conférence de Devolver Digital, qui a eu lieu le 9 juin, nous avons eu le droit à une date de sortie précise pour le roguelike de Massive Monster.doit arriver au cours de cet été, soit leCult of the Lamb sera donc disponible dès cette date sur. En effet, le soft doit débarquer sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Ainsi, la grande majorité des joueurs et des joueuses pourront découvrir le titre, s'ils le désirent.Par ailleurs, sachez que les configurations PC requises pour faire tournersont d'ores et déjà connues. De plus, une version démo du jeu est disponible gratuitement, au moment où nous écrivons ces lignes, sur la plateforme Steam.En ce qui concerne le scénario de ce nouveau roguelike, la description officielle est la suivante :invitera les joueurs et les joueuses à incarner un mouton, sauvé de la mort par une entité. En contrepartie, celui-ci doit bâtir une communauté et la faire prospérer, en combattant de nombreux ennemis et boss, répartis dans plusieurs régions, et en récoltant diverses ressources.Rendez-vous donc dès lepour découvrir le nouveau titre édité par Devolver Digital et développé par Massive Monster,