PS Plus Extra et Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en février 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 janvier 2026 à 14h14
PlayStation a révélé, il y a peu de temps, les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de février 2026.
PS Plus Extra et Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en février 2026
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que PlayStation a lancé, en 2022, sa toute nouvelle formule PlayStation Plus (aussi dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou PS Plus Premium ont, ainsi, accès à un catalogue se renouvelant régulièrement.

De ce fait, tous les mois, de nouveaux titres arrivent dans le PS Plus Extra et PS Plus Premium, alors que d'autres en sont retirés. D'ailleurs, nous connaissons à présent les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium en février 2026.

Liste des jeux quittant le PS Plus Extra et PS Plus Premium en février 2026

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Au cours du mois de février 2026, plusieurs jeux ne seront plus disponibles via le PS Plus Extra et/ou Premium. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des titres qui vont quitter le service de PlayStation dans les semaines à venir
  • WWE 2K25
  • New World Aeternum
  • SaGa Frontier Remastered
  • Cult of the Lamb
  • Super Neptunia RPG
  • The Ascent
  • Carto
  • Rez Infinite
  • Spirit of the North Enhanced Edition

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Les abonnements PlayStation Plus 

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En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.

L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.

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Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».
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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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