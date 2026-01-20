PS Plus Extra et Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en février 2026

PlayStation a révélé, il y a peu de temps, les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de février 2026.

Liste des jeux quittant le PS Plus Extra et PS Plus Premium en février 2026

WWE 2K25

New World Aeternum

SaGa Frontier Remastered

Cult of the Lamb

Super Neptunia RPG

The Ascent

Carto

Rez Infinite

Spirit of the North Enhanced Edition

Les abonnements PlayStation Plus

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Vous n'êtes probablement pas sans savoir que PlayStation a lancé, en 2022, sa toute nouvelle formule(aussi dit «»). Depuis, les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnementouont, ainsi, accès à un catalogue se renouvelant régulièrement.De ce fait, tous les mois, de nouveaux titres arrivent dans leet, alors que d'autres en sont retirés. D'ailleurs, nous connaissons à présentAu cours du mois de février 2026,. Mais, sans plus attendre, voiciEn souscrivant à l'abonnement, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnementest, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.L'abonnementest affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages duCelles et ceux abonnés au(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».