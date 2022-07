Cult of the Lamb : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Les différentes éditions, prix et bonus de précommande de Cult of the Lamb

Le nouveau titre de Massive Monster et Devolver Digital,, doit arriver au cours du mois d'août , sur la plupart des plateformes de jeu. D'ailleurs, nous possédons d'ores et déjà des informations quant. Découvrezdes détails connus à ce sujet, dans ce qui suit.Au moment où nous écrivons ces lignes, il n'y a que les plateformes Steam et GOG qui ont communiqué quant aux bonus de précommande, pour. Mais, il y a fort à parier qu'ils seront identiques si vous précommandezsur le PlayStation Store, le Microsoft Store ou bien sur Nintendo eShop.Ainsi, d'après les dernières informations connues, les joueurs et les joueuses ayant précommandé, avant sa sortie officielle, recevront un item en cadeau :bénéficiera de. Néanmoins, pour le moment, aucune édition physique du jeu Massive Monster et Devolver Digital n'est prévue. Évidemment, le soft se rendra disponible en. Le prix affiché sur Steam et sur GOG est de 22,99 €. Or, ce n'est pas tout.En effet, une deuxième édition numérique est annoncée pour. Il s'agit du bundle :, dont le tarif est de 27,98 €. Cette édition comprend les éléments suivants :Sachez que l'ensemble comprenant le pack de décoration et le pack de skins est nommé « Cultist Pack ». Ce bundle peut être précommandé et acheté séparément, pour 4,99 €.