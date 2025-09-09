Cult of the Lamb : Le DLC Woolhaven est « presque plus long » que le jeu de base

Massive Monster a précisé que le DLC Woolhaven à destination de Cult of the Lamb proposera un contenu riche et presque plus conséquent que celui du jeu de base.

Le DLC Woolhaven de Cult of the Lamb serait conséquent

Pourquoi un studio de jeux vidéo créerait-il un DLC presque plus long que le jeu original ? Je ne sais pas, je pense que nous avons volé un peu trop près du soleil ici - nous avons tendance à nous donner à 100 %.

Le DLC Woolhaven de Cult of the Lamb, c'est quoi ?

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Comme vous le savez probablement déjà, Massive Monster et Devolver Digital ont annoncé, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, queva prochainement se doter du DLC Woolhaven. Si les développeurs avaient déjà partagé quelques détails à ce sujet, le studio a récemment précisé queEn effet, via une très courte vidéo, partagée il y a peu de temps sur la chaîne YouTube de Massive Monster, nous apprenons que, étant donné que celui-ci « est presque plus long que le jeu de base » :Ainsi, et comme vous l'aurez compris,. D'ailleurs, Massive Monster rappelle que ce contenu additionnel sera payant mais que cela en vaudra le coup : « Ce DLC n'est pas gratuit, mais je vous promets que vous allez l'adorer ».Comme précisé dans le premier trailer d'annonce mais aussi sur la page Steam de, l'extension Woolhaven invitera les joueurs et les joueuses à rencontrer la déesse oubliée des agneaux, Yngya, mais aussi à explorer Havrelaine.Côté gameplay, la communauté peut s'attendre à diverses nouveautés, notamment de nouvelles structures à bâtir dans son camp/culte (dont le ranch) ainsi qu'à devoir faire face à des conditions météorologiques extrêmes (blizzards, températures glaciales, tempêtes, etc.). En outre, de nouveaux ennemis coriaces devront être vaincus.En guise de conclusion, rappelons que le DLC Woolhaven dedoit arriver au début de l'année 2026. Nous ne possédons pas encore de date de sortie précise. Le titre de Massive Monster et Devolver Digital est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.