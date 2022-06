Cult of the Lamb : Une courte démo proposée sur Steam

Une version démo pour Cult of the Lamb

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le roguelike de Massive Monster et de Devolver Digital,, doit débarquer prochainement sur la plupart des plateformes de jeu. D'ailleurs, il ne reste plus beaucoup de temps à attendre puisque sa sortie officielle est fixée au mois d'août de cette année 2022.D'ailleurs, les joueuses et les joueurs les plus impatients peuvent déjà mettre les mains sur Cult of The Lamb puisqu'. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur la page du jeu , sur ladite plateforme, et cliquez sur « Télécharger ».Notons tout de même, et, ce, d'après notre expérience personnelle, que cette version démo de Cult of the Lamb se veut assez courte : elle vous permet de parcourir quelques zones et de fabriquer une poignée de constructions pour sa communauté, mais elle s'arrête après un premier combat contre un mini-boss. Néanmoins, c'est surtout l'occasion d'avoir un premier aperçu des mécaniques de jeu et de l'ambiance de Cult of the Lamb.Pour rappel, le roguelike de Massive Monster invite les joueurs et les joueuses à incarner un mouton, qui vient tout juste d'être sauvé de la mort par une entité des plus mystérieuses. Signant un pacte avec cette dernière, le jeune mouton doit désormais bâtir une communauté et la faire prospérer. Pour ce faire, il faudra battre de nombreux ennemis et boss ou encore collecter différentes ressources afin de construire des bâtiments et installations divers.Cult of the Lamb sort le. D'ailleurs, les configurations PC requises sont d'ores et déjà connues. Et pour celles et ceux d'entre vous qui se demanderaient si Cult of the Lamb proposera une dimension multijoueur , le directeur artistique du jeu, James Pearmain, a apporté des réponses.