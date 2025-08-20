Cult of the Lamb annonce Woolhaven, une extension riche et prometteuse

Massive Monster et Devolver Digital ont annoncé l'extension Woolhaven, qui arrive prochainement sur Cult of the Lamb.
Disponible depuis le mois d'août 2022 sur diverses plateformes de jeu, Cult of the Lamb
, qui est développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital, a conquis le cœur de nombreux joueurs et joueuses. Ces derniers vont bientôt avoir une bonne raison de retourner sur le titre puisque Cult of the Lamb va se doter d'une nouvelle extension, baptisée Woolhaven
.
L'extension Woolhaven arrive sur Cult of the Lamb
Effectivement, à la surprise générale, Cult of the Lamb
était à l'Opening Night Live de la gamescom 2025, qui a eu lieu en début de soirée le mardi 19 août dernier. Massive Monster et Devolver Digital ont, ainsi, profité de l'événement pour annoncer l'extension Woolhaven pour Cult of the Lamb
.
Pour l'occasion, les équipes en charge du soft ont partagé un trailer présentant l'extension payante Woolhaven de Cult of the Lamb
. Cette vidéo, qui dure un peu plus d'une minute, nous offre ainsi un bel aperçu de ce qui nous attend sur ce contenu additionnel.
Des détails sur l'extension Woolhaven de Cult of the Lamb
Selon les informations partagées, l'extension Woolhaven de Cult of the Lamb
, qui nécessite « d'atteindre la quasi-complétion du jeu de base
», nous invitera ainsi à rencontrer Yngya, la déesse oubliée des agneaux. Cette dernière nous demande dès lors « de reconstituer le troupeau et de reprendre possession de ce que le temps a effacé
». Malheureusement, tout ne sera pas aussi simple car « une putrescence insidieuse s'éveille et corrompt la montagne sacrée, ancien foyer des agneaux...
». En plus de nouveaux ennemis coriaces à combattre, l'extension Woolhaven de Cult of the Lamb introduira plusieurs nouveautés
. Les joueurs et les joueuses devront, ainsi, faire face à des conditions météorologiques extrêmes
(blizzards violents, températures glaciales, tempêtes, etc.), pouvant mettre à mal les membres de leur culte. Ce qui exigera de construire certaines des nouvelles structures mais aussi d'utiliser le ranch
, afin d'élever des animaux rares capables de produire de la laine, de la chaleur ou encore de la viande.
Une fenêtre de sortie pour l'extension Woolhaven de Cult of the Lamb
L'extension majeure Woolhaven de Cult of the Lamb doit se rendre disponible au début de l'année 2026
sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch. À l'heure actuelle, Massive Monster et Devolver Digital n'ont pas partagé sa date de sortie précise. Mais nous vous tiendrons informés dès que cela sera le cas.
En guise de conclusion, rappelons que Cult of the Lamb
est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais aussi Nintendo Switch et PC.
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