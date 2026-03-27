Porte-Ténèbres Crimson Desert : Où et comment obtenir cette arme ?

Nous vous indiquons comment et où récupérer l'arme Porte-Ténèbres sur Crimson Desert.
Durant leur aventure au sein du continent de Pywel sur Crimson Desert
, la communauté pourra récupérer diverses armes afin de parfaire son arsenal. Bien évidemment, certaines d'entre elles sont plus intéressantes que d'autres. C'est le cas, par exemple, de l'arme à deux mains Porte-Ténèbres
(« Darkbringer » en anglais).
D'ailleurs, nous vous expliquons comment et où obtenir l'arme Porte-Ténèbres sur Crimson Desert
, car celle-ci dispose de très bonnes statistiques.
Où et comment obtenir l'arme Porte-Ténèbres sur Crimson Desert ?
Pour récupérer l'arme Porte-Ténèbres sur Crimson Desert
, les joueurs et les joueuses vont devoir effectuer un trajet plus ou moins long (en fonction de leur progression), étant donné que celle-ci se situe dans la région de Pailune. Toutefois, précisons tout de suite que vous pouvez vous y rendre à tout moment, et même si vous n'en êtes qu'à vos premières heures de jeu. Ainsi, afin d'obtenir Porte-Ténèbres
, il faut se rendre non loin de Silver Wolf Mountain et plus précisément à l'ouest (emplacement ci-dessous).
En rejoignant cet emplacement, vous découvrirez un Nexus Abyssal. Activez-le pour pouvoir utiliser ce point de téléportation plus tard. Ensuite, regardez du côté des montagnes. Normalement, vous devriez voir voler une nuée de corbeaux dans le ciel. Allez dans cette direction. Après quelques pas, vous pourrez apercevoir un trou avec un grand squelette en son centre. Approchez-vous du crâne pour récupérer l'arme Porte-Ténèbres de Crimson Desert
.
Comme vous pourrez le constater, l'arme Porte-Ténèbres
est déjà au niveau de raffinement 4. D'ailleurs, celle-ci dispose de 22 d'attaque et plusieurs équipements abyssaux (avec deux emplacements ouverts). Ainsi, l'arme Porte-Ténèbres de Crimson Desert
est un excellent équipement en début d'aventure, et pourrait bien vous accompagner pendant de nombreuses heures. Nous vous recommandons ainsi d'aller la récupérer au plus vite, et ce, même si vous n'avez qu'une poignée d'heures de jeu à votre actif.
En guise de conclusion, rappelons que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert
, comme celui qui vous explique comment avoir des clés, pour ouvrir les portes fermées
.
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