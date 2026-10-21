Crimson Desert donne des détails sur le DLC Charting the Unknown

Pearl Abyss a, récemment, dévoilé de plus amples informations sur le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert, qui arrive dans peu de temps.

Comme vous le savez probablement déjà, Crimson Desert se dotera du DLC Charting the Unknown, qui a subi un léger report, à la fin du mois d'octobre 2026. Afin de préparer les joueurs et les joueuses à son lancement, Pearl Abyss a partagé une vidéo et des détails concernant le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert.

Le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert se dévoile

C'est par le biais d'une toute nouvelle vidéo, durant plus de six minutes, que Pearl Abyss a précisé le contenu du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert. Dès lors, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à retrouver Kliff, Damiane et Oongka, qui cherchent à façonner leur destin. Un périple qui mènera ces derniers à retrouver des alliés, mais aussi des ennemis familiers. Les personnages seront, en outre, amenés à faire de nouvelles rencontres.

Le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert invitera la communauté à explorer le Grand Océan de Pywel, qui donne naissance à une toute nouvelle histoire. Ce sera ainsi l'occasion de construire son propre navire, qui pourra être personnalisé, mais aussi de bâtir de nouvelles forteresses aux quatre coins de la zone, et plus précisément sur des îles pouvant être peuplées d'ennemis.

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Le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert met en avant l'exploration et la vie à Pywel

Proposant une toute nouvelle région, le DLC Charting the Unknow de Crimson Desert est une véritable invitation à l'exploration. D'ailleurs, il sera possible de visiter les différentes îles, mais aussi de se rendre au cœur de l'océan grâce à une combinaison de plongée. Sous l'eau, les joueurs et les joueuses pourront, dès lors, explorer des ruines submergées, mettre la main sur des trésors ou encore collecter des ressources. Tout cela étant possible grâce à l'ajout de nouvelles mécaniques de déplacement sous l'eau.

Ce contenu additionnel pour Crimson Desert apporte également la possibilité de romancer des personnages, mais aussi de se marier. Les joueurs et les joueuses auront, par ailleurs, la possibilité de gérer et décorer certaines forteresses ou châteaux débloqués sur le jeu de base, afin d'en faire de véritables lieux de vie. Sans oublier le fait que le DLC laissera la communauté concevoir sa demeure de A à Z, car les joueurs pourront définir l'emplacement des murs, des fenêtres et bien d'autres éléments.

Pour finir, celles et ceux qui désirent expérimenter un vrai challenge pourront profiter du Jardin des épreuves, qui permet d'affronter différents boss, et ce, de façon successive. Il est, toutefois, précisé que cet élément ne devient accessible qu'après avoir terminé la quête principale.

Wondering what's waiting for you in Charting the Unknown? 👀 From new stories, ocean exploration, and more content to enrich your life in Pywel, get a closer look at what new adventures await when the DLC arrives on October 29 GMT/PT. Watch the full #CrimsonDesert Features Overview now: https://t.co/ByWX1kxZ74 — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) October 20, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que la sortie du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert est fixée au 29 octobre prochain. Le titre de Pearl Abyss est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.