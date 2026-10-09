Crimson Desert : Pourquoi les avis presse et joueurs sont si différents selon Pearl Abyss

L'écart entre les notes de la presse et celles des joueurs sur Crimson Desert fait débat. Selon la directrice de Pearl Abyss Europe, les journalistes n'auraient pas eu assez de temps pour explorer le monde ouvert. Une déclaration paradoxale.

L'écart entre les critiques professionnelles et les avis des joueurs est un phénomène courant dans l'industrie vidéoludique. Pour Crimson Desert, le titre de Pearl Abyss, cette différence s'est illustrée par un score Metacritic de 77 du côté de la presse, contre une note bien plus chaleureuse de 8.7 attribuée par les utilisateurs. Sur la plateforme Steam, la version améliorée du jeu affiche même un taux d'approbation dépassant les 80 %. Comment expliquer une telle disparité ? Lybee Park, directrice de la branche européenne de Pearl Abyss, avance une théorie intéressante, bien qu'un peu ironique.

Un manque de temps fatal pour l'exploration

Lors d'une entrevue accordée à The Game Business, Lybee Park est revenue sur la période de lancement du jeu. Selon elle, les journalistes soumis à des délais stricts ont été contraints de foncer à travers la quête principale, passant ainsi à côté de l'essence même de l'œuvre.

Je pense que les deux parties ont de bons arguments, en particulier les critiques. Ils devaient jouer sur une version qui n'était pas exactement la même que celle du lancement. De plus, ils avaient un temps limité, et l'approche classique lorsqu'ils évaluent un jeu est de suivre la quête principale.

La directrice souligne que la véritable magie de Crimson Desert ne réside pas dans sa trame narrative centrale, mais plutôt dans ses chemins de traverse. Le monde foisonne de petits détails cachés et offre une liberté d'exploration qui dépasse les attentes habituelles. Malheureusement, cette richesse demande du temps, une ressource précieuse dont les testeurs manquent cruellement lorsqu'ils doivent rendre leur article pour la levée d'un embargo.













L'ironie des délais imposés par les éditeurs

Il est indéniable que la pression temporelle modifie la façon dont nous abordons un monde ouvert massif. Un joueur peut savourer son aventure sur plusieurs semaines, tandis qu'un critique doit souvent engloutir des dizaines d'heures en quelques jours. Cependant, cet argument soulève une contradiction majeure. C'est bel et bien l'éditeur, en l'occurrence Pearl Abyss, qui définit la période de test en envoyant les clés et en fixant la date de publication.

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De plus, la trame principale du jeu était initialement si problématique qu'elle a nécessité des correctifs par la suite, aboutissant à la version améliorée actuelle. Les testeurs ne peuvent évaluer que l'œuvre qu'ils ont entre les mains au moment T, bugs inclus, et non la version idéalisée qui existera après plusieurs mois de mises à jour.

Vers de meilleures conditions de test

Si l'analyse de Lybee Park pointe du doigt une réalité du journalisme vidéoludique, elle oublie de mentionner la responsabilité des studios. Accorder des fenêtres de test plus longues, au-delà d'une dizaine de jours, permettrait d'offrir des critiques plus nuancées et représentatives de l'expérience finale. En attendant, Crimson Desert continue de séduire son public, prouvant que les joueurs savent apprécier une exploration libre lorsqu'ils n'ont pas l'œil rivé sur une horloge.

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