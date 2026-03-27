Armure du Royaume déchu Crimson Desert : Où et comment obtenir le set complet ?

Nous vous expliquons où et comment trouver le set complet Armure du Royaume déchu sur Crimson Desert.
Au cours de leur aventure en compagnie de Kliff sur Crimson Desert
, les joueurs et les joueuses pourront récupérer de nombreuses pièces d'équipement, notamment des sets d'armure, qui seront plus ou moins intéressants sur le long terme. L'une d'entre elles, c'est-à-dire l'Armure du Royaume déchu
, offre de bonnes statistiques et bonus.
Ainsi, ci-dessous, nous vous indiquons où et comment obtenir le set complet Armure du Royaume déchu sur Crimson Desert
.
Où et comment obtenir le set complet Armure du Royaume déchu sur Crimson Desert ?
Pour récupérer le set complet Armure du Royaume déchu sur Crimson Desert
, vous allez devoir vous mettre en quête de plusieurs pièces d'équipement, disséminées aux quatre coins du continent de Pywel. Le set est composé des éléments suivants :
Obtenir le set Armure du Royaume déchu sur Crimson Desert
- Cape en cuir du Royaume déchu
- Armure de cuir du Royaume déchu
- Gants de plates du Royaume déchu
- Bottes de plates du Royaume déchu
- Heaume en cuir du Royaume déchu
ne nécessite pas d'avoir progressé dans la quête principale, et ainsi avoir atteint un certain chapitre. Pour autant, vous devez tout de même avoir débloqué la compétence Perforation afin d'atteindre les zones indiquées. Mais, sans plus tarder, voici où trouver et comment récupérer le set complet Armure du Royaume déchu
sur le titre de Pearl Abyss.
Trouver le Heaume en cuir du Royaume déchu sur Crimson Desert
Pour collecter le Heaume en cuir du Royaume déchu
, vous devez vous rendre dans le Sanctuaire de la bénédiction. Après avoir vaincu les ennemis dans la zone, vous pourrez apercevoir une porte en pierre fermée, après quelques marches. Allumez le feu sur la droite pour en ouvrir l'accès. Vous récupérerez l'Heaume en cuir du Royaume déchu
dans un coffre.
Trouver l'Armure de cuir du Royaume déchu
Afin d'obtenir l'Armure de cuir du Royaume déchu
, dirigez-vous vers le cours d'eau, indiqué sur l'image ci-dessous. Il s'agit, en réalité, d'une cascade, qui donne accès à la Grotte du Cœur gelé. À un certain endroit de la cascade, vous pourrez voir une petite stèle. Approchez-vous en et utilisez la compétence Perforation pour passer à travers de la cascade. L'Armure de cuir du Royaume déchu
s'obtient en ouvrant un coffre.
Trouver les Gants de plates du Royaume déchu
Là encore, pour récupérer les Gants de plates du Royaume déchu
, vous allez devoir passer à travers une cascade. Celle-ci est située au bout d'un cours d'eau (emplacement ci-dessous), à l'est de la Grotte du Cœur gelé. Entrez dans cette nouvelle grotte grâce à Perforation et ramassez les Gants de plates du Royaume déchu
dans un nouveau coffre.
Trouver les Bottes de plates du Royaume déchu
C'est non loin d'un Nexus Abyssal, et plus précisément à l'est, que vous pourrez mettre la main sur les Bottes de plates du Royaume déchu
. Celles-ci sont à collecter dans un coffre, caché derrière une nouvelle cascade.
Trouver la Cape en cuir du Royaume déchu
La Cape en cuir du Royaume déchu
est, quant à elle, disponible dans un château en ruines, au nord du Nexus Abyssal de la zone. Il va falloir entrer dans ledit bâtiment, soit les Ruines du château de Glacelande, poursuivre votre chemin jusqu'à prendre des escaliers. Cherchez à présent un trou dans l'un des murs en pierre, dans les alentours. Accroupissez-vous et entrez par le trou pour dénicher la Cape en cuir du Royaume déchu
dans un coffre.
Vous avez à présent le set complet Armure du Royaume déchu de Crimson Desert
, qui propose de bonnes statistiques et offre des bonus non négligeables, notamment pour vos gains d'argent, entre autres.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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