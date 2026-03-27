Armure du Royaume déchu Crimson Desert : Où et comment obtenir le set complet ?

Nous vous expliquons où et comment trouver le set complet Armure du Royaume déchu sur Crimson Desert.

Où et comment obtenir le set complet Armure du Royaume déchu sur Crimson Desert ?

Cape en cuir du Royaume déchu

Armure de cuir du Royaume déchu

Gants de plates du Royaume déchu

Bottes de plates du Royaume déchu

Heaume en cuir du Royaume déchu

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Au cours de leur aventure en compagnie de Kliff sur, les joueurs et les joueuses pourront récupérer de nombreuses pièces d'équipement, notamment des sets d'armure, qui seront plus ou moins intéressants sur le long terme. L'une d'entre elles, c'est-à-dire l', offre de bonnes statistiques et bonus.Ainsi, ci-dessous, nous vous indiquonsPour, vous allez devoir vous mettre en quête de plusieurs pièces d'équipement, disséminées aux quatre coins du continent de Pywel. Le set est composé des éléments suivants :ne nécessite pas d'avoir progressé dans la quête principale, et ainsi avoir atteint un certain chapitre. Pour autant, vous devez tout de même avoir débloqué la compétence Perforation afin d'atteindre les zones indiquées. Mais, sans plus tarder, voicisur le titre de Pearl Abyss.Pour, vous devez vous rendre dans le Sanctuaire de la bénédiction. Après avoir vaincu les ennemis dans la zone, vous pourrez apercevoir une porte en pierre fermée, après quelques marches. Allumez le feu sur la droite pour en ouvrir l'accès. Vous récupérerez l'dans un coffre.Afin d', dirigez-vous vers le cours d'eau, indiqué sur l'image ci-dessous. Il s'agit, en réalité, d'une cascade, qui donne accès à la Grotte du Cœur gelé. À un certain endroit de la cascade, vous pourrez voir une petite stèle. Approchez-vous en et utilisez la compétence Perforation pour passer à travers de la cascade. L's'obtient en ouvrant un coffre.Là encore, pour, vous allez devoir passer à travers une cascade. Celle-ci est située au bout d'un cours d'eau (emplacement ci-dessous), à l'est de la Grotte du Cœur gelé. Entrez dans cette nouvelle grotte grâce à Perforation et ramassezdans un nouveau coffre.C'est non loin d'un Nexus Abyssal, et plus précisément à l'est, que vous pourrez mettre la main sur. Celles-ci sont à collecter dans un coffre, caché derrière une nouvelle cascade.est, quant à elle, disponible dans un château en ruines, au nord du Nexus Abyssal de la zone. Il va falloir entrer dans ledit bâtiment, soit les Ruines du château de Glacelande, poursuivre votre chemin jusqu'à prendre des escaliers. Cherchez à présent un trou dans l'un des murs en pierre, dans les alentours. Accroupissez-vous et entrez par le trou pourdans un coffre.Vous avez à présent, qui propose de bonnes statistiques et offre des bonus non négligeables, notamment pour vos gains d'argent, entre autres.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.