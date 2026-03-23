Crimson Desert : Comment manier deux armes à la fois ?

Découvrez comment optimiser votre style de combat dans Crimson Desert en apprenant à équiper une épée dans chaque main et à alterner entre vos armes secondaires. Maîtrisez l'art de l'ambidextrie pour maximiser vos dégâts et exploiter les synergies.

Comment changer de style de combat et utiliser les armes secondaires ?

Maintenez la touche gauche de la croix directionnelle pour ouvrir la roue de sélection des armes.

pour ouvrir la roue de sélection des armes. Observez les deux emplacements situés en haut et en haut à droite de la roue, ils représentent vos mains gauche et droite.

Utilisez le stick analogique pour survoler l'icône de votre bouclier (équipé par défaut).

(équipé par défaut). Appuyez sur les touches R2/L2 ou R1/L1 (selon votre configuration) pour remplacer le bouclier par une autre arme à une main de votre choix.





Pourquoi opter pour une arme dans chaque main dans Crimson Desert ?

Si le système de combat debrille par sa brutalité, il s'illustre également par une formidable souplesse. Kliff, notre protagoniste, manie d'ordinaire l'épée et le bouclier avec aisance. Toutefois, réduire son arsenal à ce seul duo serait une erreur stratégique face aux dangers qui rôdent. Entre l'utilisation d'armes lourdes et la possibilité grisante de se battre avecles options pullulent pour personnaliser votre approche. Nous vous expliquons doncLe passage au style de combat à deux armes ne nécessite aucun passage fastidieux par les menus d'inventaire. Tout se joue via l'interface dynamique de Kliff. Pour activer l'ambidextrie, suivez ces étapes précises :Attention toutefois à une règle d'or,. Les armes lourdes dites « à deux mains » occupent par définition tout l'espace disponible et ne permettent pas cette configuration.Passer à deux épées n'est pas qu'un simple choix esthétique, c'est une décision qui redéfinit votre palette de mouvements. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'absence de bouclier ne vous laisse pas totalement vulnérable., atténuant ainsi une grande partie des dégâts entrants.En choisissant l'attaque double, vous bénéficiez de plusieurs atouts majeurs comme des animations d'attaque différentes, permettant d'être plus redoutables, puisque chaque main peut maintenant infliger de lourds dégâts. De plus, en équipant deux armes, vous pouvez combiner différents Noyaux de l'Abysse. Cette dualité permet de créer des effets élémentaires ou techniques croisés, optimisant chaque coup porté. Cela reste toutefois selon le ressenti, puisque vous pouvez tout à fait garder votre bouclier.En définitive, la liberté d'approche est le maître-mot. Si le combat à deux armes ne correspond pas à votre philosophie, les riches arbres de compétences devous permettront de façonner des builds viables dans toutes les situations.