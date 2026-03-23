Crimson Desert : Comment manier deux armes à la fois ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 mars 2026 à 12h04
Découvrez comment optimiser votre style de combat dans Crimson Desert en apprenant à équiper une épée dans chaque main et à alterner entre vos armes secondaires. Maîtrisez l'art de l'ambidextrie pour maximiser vos dégâts et exploiter les synergies.
Crimson Desert : Comment manier deux armes à la fois ?
Si le système de combat de Crimson Desert brille par sa brutalité, il s'illustre également par une formidable souplesse. Kliff, notre protagoniste, manie d'ordinaire l'épée et le bouclier avec aisance. Toutefois, réduire son arsenal à ce seul duo serait une erreur stratégique face aux dangers qui rôdent. Entre l'utilisation d'armes lourdes et la possibilité grisante de se battre avec une lame dans chaque main, les options pullulent pour personnaliser votre approche. Nous vous expliquons donc comment faire pour avoir deux armes à la fois dans Crimson Desert

Comment changer de style de combat et utiliser les armes secondaires ?

Le passage au style de combat à deux armes ne nécessite aucun passage fastidieux par les menus d'inventaire. Tout se joue via l'interface dynamique de Kliff. Pour activer l'ambidextrie, suivez ces étapes précises :
  • Maintenez la touche gauche de la croix directionnelle pour ouvrir la roue de sélection des armes.
  • Observez les deux emplacements situés en haut et en haut à droite de la roue, ils représentent vos mains gauche et droite.
  • Utilisez le stick analogique pour survoler l'icône de votre bouclier (équipé par défaut).
  • Appuyez sur les touches R2/L2 ou R1/L1 (selon votre configuration) pour remplacer le bouclier par une autre arme à une main de votre choix.
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Attention toutefois à une règle d'or, seules les armes portant la mention « à une main » peuvent être utilisées en duo. Les armes lourdes dites « à deux mains » occupent par définition tout l'espace disponible et ne permettent pas cette configuration.

Pourquoi opter pour une arme dans chaque main dans Crimson Desert ?

Passer à deux épées n'est pas qu'un simple choix esthétique, c'est une décision qui redéfinit votre palette de mouvements. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'absence de bouclier ne vous laisse pas totalement vulnérable. Kliff reste capable de parer et de bloquer les coups avec ses lames, atténuant ainsi une grande partie des dégâts entrants.

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En choisissant l'attaque double, vous bénéficiez de plusieurs atouts majeurs comme des animations d'attaque différentes, permettant d'être plus redoutables, puisque chaque main peut maintenant infliger de lourds dégâts. De plus, en équipant deux armes, vous pouvez combiner différents Noyaux de l'Abysse. Cette dualité permet de créer des effets élémentaires ou techniques croisés, optimisant chaque coup porté. Cela reste toutefois selon le ressenti, puisque vous pouvez tout à fait garder votre bouclier.

En définitive, la liberté d'approche est le maître-mot. Si le combat à deux armes ne correspond pas à votre philosophie, les riches arbres de compétences de Crimson Desert vous permettront de façonner des builds viables dans toutes les situations.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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