Crimson Desert : Heure de sortie du DLC Charting the Unknown en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie du DLC Charting the Unknown, en France, de Crimson Desert, afin de pouvoir y jouer dès que possible.

L'attente touche désormais bientôt à sa fin : comme vous le savez probablement déjà, Crimson Desert va très bientôt se doter du DLC Charting the Unknown, dont le lancement est prévu pour cette fin du mois d'octobre 2026. Riche en nouveautés, ce contenu additionnel est attendu par de nombreux joueurs et joueuses. D'ailleurs, certains d'entre eux se questionnent à propos de l'heure de sortie du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert en France. Nous vous donnons la réponse dans ce qui suit.

Heure de sortie du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert en France

Rappelons, avant tout, que la sortie du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert est prévue pour le 29 octobre 2026. Grâce à de récentes informations dévoilées par le studio Pearl Abyss, nous en savons plus au sujet de son heure de lancement.

Ainsi, l'heure de sortie du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert est fixée à 23h (heure française), le 29 octobre 2026. Cet horaire semble concerner toutes les plateformes de jeu, étant donné que le studio n'a pas apporté d'autres détails. De ce fait, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne.

Quel est le prix du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert ?

Le tarif du DLC Charting the Unknown est le même sur tous les stores. Il faudra donc débourser 24,99 € pour se procurer ce contenu additionnel, qui introduit de nouvelles histoires pour les protagonistes (Kliff, Oongla et Damiane), mais aussi une toute nouvelle zone à explorer et diverses fonctionnalités (le Jardin des épreuves, système de décoration amélioré, romance et mariage, etc.).

Remarquons, en outre, que les joueurs et les joueuses qui auront précommandé le DLC Charting the Unknown recevront ces bonus : le set de plongée d'explorateur (pour Kliff et Oongka) et le set de plongée léger d'explorateur (pour Damiane).

Rendez-vous donc le 29 octobre 2026, en fin de soirée, pour plonger dans le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert. Pour rappel, le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.