Crimson Desert : Comment obtenir des clés pour ouvrir les portes ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 mars 2026 à 11h32
Nous vous expliquons où et comment obtenir des clés, pour déverrouiller des portes, sur Crimson Desert.
Crimson Desert : Comment obtenir des clés pour ouvrir les portes ?
Au cours de leur exploration du continent de Pywel, sur Crimson Desert, les joueurs et les joueuses tomberont régulièrement face à des portes verrouillées. Comme vous vous en doutez, pour les ouvrir, il convient d'avoir des clés. Toutefois, vous pourriez très vite tomber à court de cet objet important. C'est pourquoi, nous vous indiquons, ci-dessous, comment obtenir des clés sur Crimson Desert pour ouvrir les portes.

Comment obtenir des clés sur Crimson Desert ?

Il existe plusieurs moyens d'obtenir des clés sur Crimson Desert, qui sont absolument nécessaires pour déverrouiller certaines portes, pouvant cacher des trésors et diverses récompenses. La première solution consiste à acheter des clés dans les boutiques clandestines. À ce sujet, remarquons qu'il y en a une au sud-est de la ville d'Hernand, tout près d'un moulin (emplacement sur la première image ci-dessous). Le PNJ vend des clés à 30 pièces de bronze l'unité.

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Le deuxième moyen de récupérer des clés sur Crimson Desert est un peu plus aléatoire : il est tout à fait possible d'en collecter sur des ennemis éliminés, notamment des bandits. Néanmoins, et comme vous vous en doutez, ceci n'est pas automatique. D'ailleurs, il est recommandé d'adopter un chien, étant donné que votre animal peut récupérer le loot sur les adversaires tués. Si vous ne savez pas comment faire, sachez que nous vous expliquons comment avoir un animal sur Crimson Desert dans un guide dédié.

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Autrement, il est tout à fait possible de voler des clés à divers endroits du continent de Pywel (cela nécessite d'avoir et de porter un masque). Là encore, cela dépendra des lieux et si vous fouillez bien les différentes zones. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous avez besoin de clés sur Crimson Desert, et ce, urgemment, nous vous recommandons d'aller en acheter dans les boutiques clandestines, qui sont disséminées aux quatre coins du monde ouvert.

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Soulignons, avant de conclure, qu'ouvrir une porte sur Crimson Desert ne nécessite pas de manipulation supplémentaire de votre part. Si vous avez une clé dans votre inventaire, la porte verrouillée s'ouvrira automatiquement lorsque vous en serez proche.

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Rappelons que Crimson Desert est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert, comme celui qui vous explique comment avoir du fer.
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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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