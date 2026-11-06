Crimson Desert : MàJ 2.04.08 du 6 novembre 2026, patch notes et détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 novembre 2026 à 15h44
Crimson Desert s'offre une nouvelle mise à jour, la version 2.04.08, dans le but de corriger de nombreux soucis. Vous pouvez retrouver le patch notes dans notre article.
Ajouter aux sources préférées
Crimson Desert : MàJ 2.04.08 du 6 novembre 2026, patch notes et détails

Juste après avoir sorti son premier DLC, dans le but de prolonger l'aventure de Crimson Desert, Pearl Abyss publie une nouvelle mise à jour. Ne vous attendez pas à une floppée de contenu, puisqu'il s'agit essentiellement de corrections de problèmes. Vous pouvez découvrir le patch notes de la mise à jour 2.04.08 du 6 novembre de Crimson Desert ci-dessous.

Patch notes 2.04.08 de Crimson Desert

  • Réduction des chutes de fréquence d'images dans certaines régions.
    • Nous continuerons également à corriger les problèmes de chute de fréquence d'images qui surviennent dans certaines situations ou avec certains contenus.
  • Correction de l'erreur où le gouvernail du voilier ne tournait pas lorsqu'il était manœuvré.
  • [PS5] Correction de l'erreur où un plantage se produisait lors de certaines cinématiques.
  • [Mac] Correction de l'erreur où un crash survenait après avoir vaincu un Léviakan, empêchant toute progression.
  • Il est désormais possible d'obtenir les écailles de Léviakan en butin lorsque vous le vainquez.
  • Correction de l'erreur où il était impossible de contrôler le personnage dans certaines grottes sous-marines.
  • Correction de l'erreur où il était impossible de replonger dans certaines grottes sous-marines.
  • Correction de l'erreur où la maison pouvait disparaître dans certaines situations en mode Construction libre.
  • Une fenêtre de confirmation s'affiche désormais lors de la suppression d'une pièce en mode Construction libre.
  • Correction de l'erreur où le personnage ressuscitait sous le voilier en cas de résurrection sur le Poisson-chat ivre.
  • Correction de l'erreur où il était parfois impossible d'ajuster la caméra pendant la Prospection.
  • Correction de l'erreur où il était impossible de retirer le Marlin rayé doré de l'emplacement de marchandises.
  • Correction de l'erreur où il n'était pas possible de trouver le vaisseau fantôme de la Mer du silence lorsque le personnage se trouvait à bord d'un vaisseau fantôme.
  • Correction de l'erreur où le bateau était invoqué au-dessus de l'île en cas de chargement d'une sauvegarde à proximité du poste de mouillage de certaines îles.
  • Correction de l'erreur où les quêtes consistant à demander en mariage des sorcières ne se terminaient pas, même après effectué l'interaction de demande en mariage.
  • Correction de l'erreur où les objets d'intérieur installés disparaissaient après avoir sélectionné « Annuler les modifications » dans le mode Décoration.
  • Correction de l'erreur où le personnage était téléporté vers une autre habitation en entrant en mode Décoration dans certaines situations.
  • Correction de l'erreur où le niveau d'amélioration de l'équipement pouvait être réinitialisé dans certaines situations lorsqu'un même fichier de sauvegarde était utilisé sur plusieurs comptes.
  • Correction de l'erreur où certaines tenues s'affichaient de manière anormale.
  • Il est désormais possible de donner de la nourriture aux phoques tachetés.
  • Correction de l'erreur où une roulade était exécutée involontairement lorsque le personnage après s'être accroché et avoir relâché.
  • Correction de l'erreur où des projectiles étaient sans cesse générés par la Sphère de Karanda.
  • Correction de l'erreur où les monstres équipés d'un mousquet visaient dans une direction anormale.
  • [Damiane] Correction de l'erreur où la compétence « Perforation suprême » n'était pas correctement prise en compte lors de l'utilisation d'une grande épée.
  • Correction de l'erreur où un plantage se produisait lorsque le personnage s'approchait de loin du château et des infrastructures de gestion après y avoir installé une grande quantité de revêtements de sol.
  • Les bancs de poissons rencontrés déclenchent désormais l'affichage de l'aide correspondante.

À lire également

Crimson Desert : L'histoire du DLC Charting the Unknown nécessite d'avoir terminé le jeu de base
Crimson Desert28 octobre 2026

Crimson Desert : L'histoire du DLC Charting the Unknown nécessite d'avoir terminé le jeu de base

Pearl Abyss a, récemment, précisé que les joueurs doivent avoir terminé la quête principale du jeu de base pour accéder à l'histoire du DLC Charting the Unknown.

Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous vous proposons également quelques guides pour vous aider dans votre progression. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :

  • PC 
    • Édition Standard → 48,21 € au lieu de 70 €, soit 31 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 61,29 € au lieu de 80 €, soit 23 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 52,69 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Crimson Desert : MàJ 2.04.00, en lien avec le DLC Charting the Unknown, patch notes et détails
Crimson Desert 30 octobre 2026

Crimson Desert : MàJ 2.04.00, en lien avec le DLC Charting the Unknown, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert, qui est disponible depuis le 29 octobre 2026.
Crimson Desert : L'histoire du DLC Charting the Unknown nécessite d'avoir terminé le jeu de base
Crimson Desert 28 octobre 2026

Crimson Desert : L'histoire du DLC Charting the Unknown nécessite d'avoir terminé le jeu de base

Pearl Abyss a, récemment, précisé que les joueurs doivent avoir terminé la quête principale du jeu de base pour accéder à l'histoire du DLC Charting the Unknown.
Crimson Desert : Heure de sortie du DLC Charting the Unknown en France
Crimson Desert 27 octobre 2026

Crimson Desert : Heure de sortie du DLC Charting the Unknown en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie du DLC Charting the Unknown, en France, de Crimson Desert, afin de pouvoir y jouer dès que possible.
Crimson Desert donne des détails sur le DLC Charting the Unknown
Crimson Desert 21 octobre 2026

Crimson Desert donne des détails sur le DLC Charting the Unknown

Pearl Abyss a, récemment, dévoilé de plus amples informations sur le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert, qui arrive dans peu de temps.
Crimson Desert : Pourquoi les avis presse et joueurs sont si différents selon Pearl Abyss
Crimson Desert 09 octobre 2026

Crimson Desert : Pourquoi les avis presse et joueurs sont si différents selon Pearl Abyss

L'écart entre les notes de la presse et celles des joueurs sur Crimson Desert fait débat. Selon la directrice de Pearl Abyss Europe, les journalistes n'auraient pas eu assez de temps pour explorer le monde ouvert. Une déclaration paradoxale.
Le mod multijoueur de Crimson Desert prend forme
Crimson Desert 06 octobre 2026

Le mod multijoueur de Crimson Desert prend forme

Alors que Crimson Desert est une aventure solo aux airs de MMO, l'absence de multijoueur frustre certains joueurs depuis la sortie. Heureusement, la communauté n'a pas attendu. Des modeurs talentueux testent déjà une version coopérative bluffante, promettant d'explorer ce vaste monde ouvert avec un ami.

commentaire (0)