Crimson Desert : MàJ 2.04.08 du 6 novembre 2026, patch notes et détails

Crimson Desert s'offre une nouvelle mise à jour, la version 2.04.08, dans le but de corriger de nombreux soucis. Vous pouvez retrouver le patch notes dans notre article.

Juste après avoir sorti son premier DLC, dans le but de prolonger l'aventure de Crimson Desert, Pearl Abyss publie une nouvelle mise à jour. Ne vous attendez pas à une floppée de contenu, puisqu'il s'agit essentiellement de corrections de problèmes. Vous pouvez découvrir le patch notes de la mise à jour 2.04.08 du 6 novembre de Crimson Desert ci-dessous.

Patch notes 2.04.08 de Crimson Desert Réduction des chutes de fréquence d'images dans certaines régions. Nous continuerons également à corriger les problèmes de chute de fréquence d'images qui surviennent dans certaines situations ou avec certains contenus.

Correction de l'erreur où le gouvernail du voilier ne tournait pas lorsqu'il était manœuvré.

[PS5] Correction de l'erreur où un plantage se produisait lors de certaines cinématiques.

[Mac] Correction de l'erreur où un crash survenait après avoir vaincu un Léviakan, empêchant toute progression.

Il est désormais possible d'obtenir les écailles de Léviakan en butin lorsque vous le vainquez.

Correction de l'erreur où il était impossible de contrôler le personnage dans certaines grottes sous-marines.

Correction de l'erreur où il était impossible de replonger dans certaines grottes sous-marines.

Correction de l'erreur où la maison pouvait disparaître dans certaines situations en mode Construction libre.

Une fenêtre de confirmation s'affiche désormais lors de la suppression d'une pièce en mode Construction libre.

Correction de l'erreur où le personnage ressuscitait sous le voilier en cas de résurrection sur le Poisson-chat ivre.

Correction de l'erreur où il était parfois impossible d'ajuster la caméra pendant la Prospection.

Correction de l'erreur où il était impossible de retirer le Marlin rayé doré de l'emplacement de marchandises.

Correction de l'erreur où il n'était pas possible de trouver le vaisseau fantôme de la Mer du silence lorsque le personnage se trouvait à bord d'un vaisseau fantôme.

Correction de l'erreur où le bateau était invoqué au-dessus de l'île en cas de chargement d'une sauvegarde à proximité du poste de mouillage de certaines îles.

Correction de l'erreur où les quêtes consistant à demander en mariage des sorcières ne se terminaient pas, même après effectué l'interaction de demande en mariage.

Correction de l'erreur où les objets d'intérieur installés disparaissaient après avoir sélectionné « Annuler les modifications » dans le mode Décoration.

Correction de l'erreur où le personnage était téléporté vers une autre habitation en entrant en mode Décoration dans certaines situations.

Correction de l'erreur où le niveau d'amélioration de l'équipement pouvait être réinitialisé dans certaines situations lorsqu'un même fichier de sauvegarde était utilisé sur plusieurs comptes.

Correction de l'erreur où certaines tenues s'affichaient de manière anormale.

Il est désormais possible de donner de la nourriture aux phoques tachetés.

Correction de l'erreur où une roulade était exécutée involontairement lorsque le personnage après s'être accroché et avoir relâché.

Correction de l'erreur où des projectiles étaient sans cesse générés par la Sphère de Karanda.

Correction de l'erreur où les monstres équipés d'un mousquet visaient dans une direction anormale.

[Damiane] Correction de l'erreur où la compétence « Perforation suprême » n'était pas correctement prise en compte lors de l'utilisation d'une grande épée.

Correction de l'erreur où un plantage se produisait lorsque le personnage s'approchait de loin du château et des infrastructures de gestion après y avoir installé une grande quantité de revêtements de sol.

Les bancs de poissons rencontrés déclenchent désormais l'affichage de l'aide correspondante.

Crimson Desert est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous vous proposons également quelques guides pour vous aider dans votre progression. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure épique, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :