Crimson Desert : L'histoire du DLC Charting the Unknown nécessite d'avoir terminé le jeu de base

Pearl Abyss a, récemment, précisé que les joueurs doivent avoir terminé la quête principale du jeu de base pour accéder à l'histoire du DLC Charting the Unknown.

Alors que la sortie du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert est désormais imminente, Pearl Abyss a dit quelques mots à son sujet, il y a très peu de temps. Le studio de développement a ainsi apporté une précision de taille : accéder aux nouvelles histoires du DLC Charting the Unknown demande d'avoir terminé la quête principale de Crimson Desert.

Le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert est un « épilogue »

C'est durant un échange avec itmeJP dans un récent épisode de Dropped Frames, qui est disponible sur YouTube, que Will Powers, le directeur des relations publiques et marketing de Pearl Abyss, a parlé du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert. Ce dernier a ainsi indiqué que les joueurs et les joueuses doivent avoir terminé la quête principale du jeu de base afin d'accéder aux nouvelles histoires, liées aux protagonistes, du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert : « Pour ce qui est du contenu narratif, cela se déroule après le jeu de base ».

Cela s'explique notamment par le fait que le DLC Charting the Unknown propose « un épilogue pour les trois personnages [Kliff, Damiane et Oongka] ». Pour autant, la communauté peut être rassurée, car l'exploration sera libre.

L'exploration accessible quasiment d'emblée pour le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert

Dans cette même interview, Will Powers explique qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fini la quête principale de Crimson Desert pour explorer la nouvelle région introduite par le DLC Charting the Unknown. Pour en profiter et découvrir les nouvelles fonctionnalités, les joueurs et les joueuses doivent simplement avoir bâti le camp des Crinières Grises. Cela nécessite simplement d'avoir terminé le chapitre 3 du jeu principal.

Rappelons, en guise de conclusion, que le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert sort le 29 octobre 2026. Le titre de Pearl Abyss est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.