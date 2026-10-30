Crimson Desert : MàJ 2.04.00, en lien avec le DLC Charting the Unknown, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert, qui est disponible depuis le 29 octobre 2026.

L'attente est désormais terminée : le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert est sorti. Évidemment, les développeurs ont déployé, à cette occasion, une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 2.04.00, qui est disponible en téléchargement sur toutes les plateformes de jeu concernées. Le DLC Charting the Unknown, qui est payant, introduit de nombreuses nouveautés, dont de nouvelles histoires, une nouvelle région et de nouvelles fonctionnalités.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.04.00, liée au DLC Charting the Unknown, de Crimson Desert.