Glaive de Légionnaire Crimson Desert : Où et comment obtenir cette arme ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 mars 2026 à 14h39
Nous vous indiquons où et comment récupérer l'arme Glaive de Légionnaire sur Crimson Desert.
Glaive de Légionnaire Crimson Desert : Où et comment obtenir cette arme ?
Sur le jeu d'action-aventure de Pearl Abyss, Crimson Desert, la communauté pourra mettre la main sur de nombreuses pièces d'équipement, dont des armes plutôt intéressantes à utiliser. D'ailleurs, dans les premières heures de jeu, il sera possible de récupérer le Glaive de Légionnaire, et ce, assez facilement et rapidement.

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Ci-dessous, nous vous précisons où et comment obtenir l'arme Glaive de Légionnaire sur Crimson Desert.

Où et comment obtenir le Glaive de Légionnaire sur Crimson Desert ?

Comme dit précédemment, dès les premières heures de jeu sur Crimson Desert, il est possible de partir en quête de l'arme Glaive de Légionnaire. Cet équipement est, effectivement, à retrouver au nord de la ville d'Hernand, et plus précisément près du Cœur du saint (non loin de la Carrière de Karin). Vous pouvez, ainsi, rejoindre ce lieu (emplacement sur l'image ci-dessous) facilement et rapidement, en début d'aventure.

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À un endroit, au niveau de la falaise, vous pourrez apercevoir une statue, ainsi qu'une grille fermée derrière elle. Vous pouvez, à ce moment-là, assister à une scène du passé en utilisant votre lanterne et votre visione. Pour ouvrir la grille, il suffit d'allumer les deux bougies, placées dans chaque main de la statue. Dès que cela sera fait, vous pourrez rejoindre la grille, qui est désormais ouverte. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir le coffre au trésor pour obtenir le Glaive de Légionnaire sur Crimson Desert.

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Le Glaive de Légionnaire est une bonne arme de départ, avec son attaque de 12 et ses emplacements pour des équipements abyssaux. Bien que cet équipement ne soit pas aussi intéressant que l'arme Hwando, celui pourrait tout de même vous être utile pendant quelques heures de jeu, surtout si vous décidez de la raffiner pour l'améliorer.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos autres guides Crimson Desert, comme celui vous expliquant comment respec assez facilement.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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