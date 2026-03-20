Crimson Desert respec : Comment réinitialiser les compétences des personnages ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 mars 2026 à 11h22
Nous vous expliquons comment réinitialiser (respec) les compétences des personnages jouables sur Crimson Desert.
Crimson Desert respec : Comment réinitialiser les compétences des personnages ?
Bien qu'il ne soit pas défini comme un RPG par ses développeurs, Crimson Desert invite les joueurs et les joueuses à débloquer de nouvelles compétences, afin de gagner en puissance ou encore en santé (pour ne citer que ces deux exemples). Il se peut, d'ailleurs, que vous répartissiez mal vos points de compétences à un moment donné, ou que vous désiriez en changer car celles débloquées ne vous conviennent finalement pas. Fort heureusement, Crimson Desert propose un système de respec.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment réinitialiser (respec) les compétences des personnages sur Crimson Desert.

Comment réinitialiser (respec) les compétences sur Crimson Desert ?

Avant tout, remarquons que Crimson Desert permet aux joueurs et aux joueuses d'incarner trois personnages jouables : Kliff, Damiane et Oongka. Chacun d'entre eux possède un arbre de compétences divisées en trois branches, qui sont liées à une thématique précise (Endurance, Santé, Esprit). Certaines compétences varient, tandis que d'autres sont similaires, et donc partagées, d'un personnage à un autre. Étant donné que les capacités à débloquer sont nombreuses, Pearl Abyss a ajouté la fonctionnalité « respec » sur Crimson Desert, qui offre la possibilité de réinitialiser les compétences. Or, cela a un coût.

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Pour réinitialiser (respec) les compétences des personnages sur Crimson Desert, il est nécessaire d'avoir un item bien spécifique dans son inventaire : un Artefact abyssal terni. Il s'agit d'une ressource assez rare, qui doit donc être utilisée à bon escient. Si vous avez un Artefact abyssal terni et que vous souhaitez réinitialiser vos compétences sur Crimson Desert, il vous suffit d'ouvrir le menu en jeu, de vous rendre dans l'onglet « Compétences » et d'appuyer sur la touche affiliée à l'action « Tout réinitialiser », qui est affichée en bas à droite de votre écran (F sur PC, X sur une manette Xbox, et Carré sur une DualSense, par défaut).

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Une fois que vous avez respec vos compétences sur Crimson Desert, vous obtiendrez automatiquement tous les Artefacts abyssaux déjà dépensés, qui sont nécessaires à l'obtention de nouvelles capacités (1 artefact abyssal = 1 nouvelle compétence débloquée, pour rappel). Dès lors, il ne vous reste plus qu'à les réinvestir dans les compétences de votre choix. Nous vous recommandons de bien faire attention lorsque vous sélectionnerez de nouvelles capacités, car la ressource nécessaire pour respec sur Crimson Desert peut être un tantinet difficile à obtenir. 

Comment obtenir des Artefacts abyssaux ternis sur Crimson Desert ?

Comme dit précédemment, il est plutôt rare d'obtenir un Artefact abyssal terni sur Crimson Desert, notamment au début de l'aventure. Généralement, vous récupérerez des Artefacts abyssaux ternis en réalisant des quêtes principales, mais aussi en explorant le continent Pywel ou encore en vérifiant le stock des différents vendeurs. Par la suite, notamment lors du chapitre 4, vous pourrez obtenir le plan de fabrication qui vous permet de crafter un Artefact abyssal terni. Or, avant cela, vous devrez faire attention à cette ressource, surtout si vous souhaitez réinitialiser les compétences de vos personnages sur Crimson Desert.

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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

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kleyton (invité) Le 22/03/2026 à 15:47

Bah suffit de lire l'article c'est indiqué...

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Error404 (invité) Le 22/03/2026 à 07:04

Supert un article qui dit rien mdrrrrrrrrr et du coup le plan et les Artefact Abyssal Terni sont ou ?