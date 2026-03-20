Crimson Desert respec : Comment réinitialiser les compétences des personnages ?

Nous vous expliquons comment réinitialiser (respec) les compétences des personnages jouables sur Crimson Desert.

Comment réinitialiser (respec) les compétences sur Crimson Desert ?

Comment obtenir des Artefacts abyssaux ternis sur Crimson Desert ?

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Bien qu'il ne soit pas défini comme un RPG par ses développeurs,invite les joueurs et les joueuses à débloquer de nouvelles compétences, afin de gagner en puissance ou encore en santé (pour ne citer que ces deux exemples). Il se peut, d'ailleurs, que vous répartissiez mal vos points de compétences à un moment donné, ou que vous désiriez en changer car celles débloquées ne vous conviennent finalement pas. Fort heureusement,D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquonsAvant tout, remarquons quepermet aux joueurs et aux joueuses d'incarner trois personnages jouables : Kliff, Damiane et Oongka. Chacun d'entre eux possède un arbre de compétences divisées en trois branches, qui sont liées à une thématique précise (Endurance, Santé, Esprit). Certaines compétences varient, tandis que d'autres sont similaires, et donc partagées, d'un personnage à un autre. Étant donné que les capacités à débloquer sont nombreuses, Pearl Abyss a ajouté, qui offre la possibilité de. Or, cela a un coût.Pour, il est nécessaire d'avoir un item bien spécifique dans son inventaire : un Artefact abyssal terni. Il s'agit d'une ressource assez rare, qui doit donc être utilisée à bon escient. Si vous avez un Artefact abyssal terni et que vous souhaitez, il vous suffit d'ouvrir le menu en jeu, de vous rendre dans l'onglet « Compétences » et d'appuyer sur la touche affiliée à l'action « Tout réinitialiser », qui est affichée en bas à droite de votre écran (F sur PC, X sur une manette Xbox, et Carré sur une DualSense, par défaut).Une fois que vous avez, vous obtiendrez automatiquement tous les Artefacts abyssaux déjà dépensés, qui sont nécessaires à l'obtention de nouvelles capacités (1 artefact abyssal = 1 nouvelle compétence débloquée, pour rappel). Dès lors, il ne vous reste plus qu'à les réinvestir dans les compétences de votre choix. Nous vous recommandons de bien faire attention lorsque vous sélectionnerez de nouvelles capacités, car la ressource nécessaire pourpeut être un tantinet difficile à obtenir.Comme dit précédemment, il est plutôt rare d', notamment au début de l'aventure. Généralement, vous récupérerez des Artefacts abyssaux ternis en réalisant des quêtes principales, mais aussi en explorant le continent Pywel ou encore en vérifiant le stock des différents vendeurs. Par la suite, notamment lors du chapitre 4, vous pourrez obtenir le plan de fabrication qui vous permet de crafter un Artefact abyssal terni. Or, avant cela, vous devrez faire attention à cette ressource, surtout si vous souhaitezRappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 19 mars 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.